Confondono la nonna della Vicepremier canadese con Magda Goebbels, e così diversi teorici della cospirazione online riaprono la saga degli improbabili parenti.

Quel ricco filone di assurde parentele per cui Obama diventa nipote di Eva Braun e cugino di Trump, detentore di un UFO che viaggia nel tempo e nello spazio. Oppure Klaus Schwab si ritrova improbabili parenti nazisti. Ma anche Soros zio nonno di Zelensky, Bill Gates discendente da una famiglia di geniali inventori di vaccini e Zuckerberg imparentato con le “elite ebraiche” e Rockefeller. Il magnate, non il corvo parlante.

In questo caso a scoprire di avere parenti a sua insaputa è Crista Freeland, Vice Primo Ministro Canadese. Secondo condivisioni sia Twitter che Facebook

Nel testo, dove peraltro il cognome della Vice Premier è sbagliato si vede una donna sorridente che ovviamente dovrebbe essere sua nonna. E siamo sarcastici.

Il motivo è grossomodo lo stesso per cui Eva Braun è diventata miracolosamente nonna di Obama: se una donna ha due braccia, due occhi, un naso con due narici e i capelli, ovviamente diventa uguale e indistinguibile da ogni altra donna.

Ma in realtà la presunta nonnetta è la moglie di Goebbels, Magda, ritratta col marito e i tre figli.

La foto originale è nell’archivio di Getty Images, dove viene usato per vari reportage storici.

Ma scavando in profondità troviamo dell’altro. Sì, le nostre nuove amiche #fontirusse.

Già a Marzo di quest’anno, in concomitanza con l’inizio di quella guerra che i Russi si ostinano a chiamare “Operazione speciale di Denazificazione”, le #fontirusse (aut.min.Ric.) avevano notato che la Freeland ha origini Ucraine.

Questo basta, secondo la teoria ben nota alle fonti russe per cui gli Ucraini esistono nello stato allotropico di rifugiati straccioni, nazisti e tatuati che portano la violenza nei quartieri disagiati occidentali o invincibili mutantiche con ogni dose di vaccino Pfizer acquisiscono nuovi sconvolgenti superpoteri ed un odio viscerale e disumano per la Russia, lo Stalinismo e i Bolscevichi che li porta a straziare carri armati e soldati con le nude mani, per certificarne le origini naziste e disumane.

È da Marzo che le Fonti Russe quindi infarciscono l’albero genealogico di Chrystia Freeland di improbabili nazisti, elenco che comprendeva il “giornalista nazista” riportato nel testo della fake news. E che poi è arrivato a Goebbels.

Semplicemente alzando il tiro ad ogni smentita, fino a confondere la nonna della Vicepremier canadese con Magda Goebbels.

