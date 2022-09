Più avvicente di Harry Potter e i Doni della Morte, arriva in scena “Le fonti russe e il missile ucraino che si gira di 180 gradi”, il nuovo capolavoro su Twitter.

Il piccolo frammento video che ha suscitato reazioni e ilarità è ancora su Twitter

⚡️ In the video, the head of the IAEA asks the Russians why the projectile sticks out as if it came from the side of the occupied territory.

The Russian answers that when the projectile arrives, it makes a 180° turn. pic.twitter.com/FwRtAAvfra

— Flash (@Flash43191300) September 2, 2022