Le foto dei rifugiati ucraini tatuati e nazisti che erano cantanti ungheresi rientrano nell’ordinaria dialettica delle “fonti russe”. La teoria, presente in numerose fake news, per cui l’Ucraino medio è un nazista per natura.

Un tentativo alquanto grottesco di manipolare l’opinione pubblica in salsa pro-Cremlino, giustificando agli occhi del mondo “l’operazione speciale di denazificazione”.

Abbiamo perso il conto delle condivisioni, riscontratesi poi essere dei completi falsi, dedicate a descrivere l’Ucraino medio come un bruto tatuato. Se non come un violento rozzo e aggressivo, dedito a bruciare bandiere russe, prodursi in saluti romani, vandalizzare campi di concentramento inneggiando allo sterminio del popolo Russo.

Talora, queste bufale introducono l’elemento catartico e acchiappalike di un “cittadino russo” che, in una grottesca mimica del conflitto, interpreta il ruolo del muscoloso omone post-Sovietico che brutalizza l’Ucraino “nazista” percuotendolo selvaggiamente e con ostentata ferocia davanti al pubblico plaudente che definisce l’immaginario pestaggio un atto di giustizia.

In questo caso ecco delle foto di cantanti Ungheresi trasformarsi in foto di “profughi ucraini”.

Le foto dei rifugiati ucraini tatuati e nazisti che erano cantanti ungheresi

Si tratta di personaggi pubblici. E sicuramente non Ucraini.

Come ricordano e ricostruiscono i colleghi di Facta il duo è stato visto a Rjeka, in Croazia.

In seguito le loro foto sono state usate per inscenare l’ennesima bufala relativa ai “profughi Ucraini tatuati”, spingendo i colleghi di AFP a intervenire.

I colleghi si sono imbattuti negli avvistamenti Croati e hanno quindi potuto approfondire, identificandoli nel frontman della Band Hardcore Ungherese Fehér Törvény (riconoscibile in una performance in questo video) e in un membro della banda musicale Hunnia.

Come una traduzione del nome Fehér Törvèny (“Legge Bianca”) può far intuire, l’ispirazione di ambo i gruppi è la scena musicale di estrema destra, cosa alla quale è possibile ricondurre i tatuaggi e l’iconografia dei loro componenti.

Ed effettivamente nel mese di Luglio era prevista in Croazia un’esibizione della banda musicale Fehér Törvèny.

In ogni caso è escluso si tratti di profughi ucraini.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.