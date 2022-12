Celine Dion cancella i suoi concerti, i social incolpano “siero” e cannibalismo. Questa la triste cronaca di una serie di commenti raccolti dai colleghi del circuito EDMO, i debunker occidentali.

Riconosciamo chiaramente in queste teorie la firma di due gruppi che abbiamo imparato a conoscere negli anni: i novax particolarmente infervorati e la cospirazione di QAnon.

Partiamo dunque dalle basi.

Celine Dion cancella i suoi concerti, notutto incolpano “siero” e cannibalismo

La malattia che affligge Celine Dion da un lungo periodo e che è stata recentemente diagnosticata è la “Sindrome della Persona Rigida“.

Una malattia rara dall’eziologia mai del tutto chiarita con varianti cliniche associate a diverse forme morbose, tra cui: encefalomielite, diabete mellito di tipo I, tiroidite, neoplasie (carcinoma mammario o polmonare, timoma, cancro al colon), anemia perniciosa, miastenia grave, infezioni come virus di Epstein-Barr, neuropatie primarie, ma raramente può essere idiopatica.

Era prevedibile l’assalto alla diligenza dei novax, cacciatori di “presunti eventi avversi” in servizio permanente come da loro dialettica usuale.

Del resto hanno fatto la stessa identica cosa con Britney Spears, ignorando che i presunti eventi avversi di cui parlavano erano precedenti allo stesso COVID19.

Ma adesso siamo sorpresi di ritrovare un “fantasma oscuro” del complotto che credevamo essere stato riassorbito dalle “fonti russe” e affini: lo spettro di QAnon.

QAnon, Pizzagate e il Cannibalismo

Una “favola oscura del Complotto”, la cospirazione di QAnon nasce nelle lande oscure di 4chan, una “imageboard” dedicata allo scambio di immagini dei cartoni animati, l’occasionale porno, interessi “nerd” e i “raid”, incursioni nel mondo della Rete.

Imageboard presto colonizzata da alt-right, con fasce dello stesso movimento che li hanno seguiti a casa dai raid.

Ne abbiamo lungamente parlato e non ci dilungheremo. Per quel che ci riguarda il mito fondante di tutto questo è il “Pizzagate”.

L’assurda teoria secondo cui il mondo è segretamente governato da una “Palude di Pedofili“, identificati nei “Poteri Forti”, ovvero nel Partito Democratico USA (e qui già ci sarebbe da ridere molto…) e tutte le più importanti personalità mediatiche non dichiaratamente di destra estrema.

Secondo tale teoria persone come Hillary Clinton, Katy Perry, Obama e co, fiancheggiati non si sa come dall’oriundo Matteo Renzi e dai Teletubbies (vi abbiamo detto che la teoria è strana) si mantenterrebbero abitualmente giovani e vigorose indulgendo in ogni vizio legale e illegale, tra i quali il consumo di carne umana.

In una mossa che echeggia le battute sui “comunisti che mangiano i bambini”, il loro alimento preferito sarebbe il bambino frollato, da mangiarsi sulla pizza, in quanto il bambino frollato e spaventato secernerebbe “adrenocromo”, una droga che causa immortalità e sballo possente.

Esisterebbe quindi un fantomatico “Patriota Q”, il “QAnon” (“Anon”, frequentatore di 4chan e Q). QAnon capo sarebbe un “Patriota con autorizzazione di classe Q”, un ricchissimo capo di tutte le spie bellissimo e suadente amico di Trump che invia sui social e su 4chan i suoi “Drop”.

Tra i quali la presenza di una pizzeria satanica dove i poteri forti mangiano i bambini. Un aderente alla cospirazione si presentò armato cercando di punire i pedofili, e il resto è storia.

Cosa c’entra Celine Dion?

La Cospirazione di QAnon torna alla carica: evidentemente Celine Dion ha problemi neurologici a causa del vaccino. Anzi no, ignorando che il “Kuru” (malattia affine alla sindrome della Mucca Pazza causata dal consumo di carne umana) diverge dalla “Sindrome della Persona Rigida” dichiarano che Celine Dion è in overdose da bambini frollati sulla pizza.

Augurandole quindi il peggio in quanto incarnazione dei poteri forti.

Celine Dion cancella i suoi concerti e i notutto incolpano “siero” e cannibalismo.

Dal 2022 è tutto, gente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.