Cartabianca, Mauro Corona contro Fedez sul caso Orlandi: “Non si scherza su queste cose”

Una breve invettiva di Mauro Corona contro Fedez è andata in scena durante la puntata di martedì 31 gennaio a Cartabianca, il format condotto da Bianca Berlinguer.

Lo scrittore ha commentato il recente episodio della risata di Federico Leonardo Lucia – questo il nome di battesimo di Fedez – durante la puntata di Muschio Selvaggio in compagnia di Gianluigi Nuzzi. In quell’occasione Fedez e Luis Sal stavano parlando degli scandali del Vaticano, e il riferimento al caso di Emanuela Orlandi è stato inevitabile.

Fedez aveva commentato: “Non l’hanno mai trovata” per poi scoppiare a ridere. Per questo erano esplose le polemiche e Fedez aveva telefonato al fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, per scusarsi.

Cartabianca, Mauro Corona contro Fedez

A pochi giorni dal Festival di Sanremo, Mauro Corona ha toccato l’argomento:

Guardo il Festival di Sanremo per curiosità, per vedere se c’è qualche artista di talento, soprattutto per vedere come si pone. Mi piacciono i cantanti fuori dagli schemi. Ma se io facessi un contro festival a Erto, lei, Bianca, verrebbe qui a cantare?

Come sempre lo scrittore usa l’ironia nei suoi interventi, ma poco dopo Mauro Corona si è scagliato contro Fedez per quella risata durante la puntata di Muschio Selvaggio.

Lo scrittore ha detto:

Non si scherza su certe cose, a volte penso che, prima di parlare, si dovrebbe rileggere ‘L’arte di tacere’ dell’Abate Dinouart.

La risata di Fedez

Non solo una risata: durante l’episodio di Muschio Selvaggio, Fedez aveva commentato anche l’affermazione di Papa Francesco, che incontrò la famiglia Orlandi 15 giorni dopo esser salito al soglio pontificio.

Il Papa aveva detto: “Emanuela sta in cielo”, quindi Fedez aveva commentato: “A quanto pare fa la pilota”. Un black humor, quello di Fedez, dal quale si era dissociato lo stesso Gianluigi Nuzzi che aveva commentato: “Il black humor è antitetico per un giornalista”.

