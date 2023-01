Durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez insieme all’amico Luis Sal, c’è stato un attimo di gelo. Federico Lucia, l’imprenditore digitale di Rozzano e marito di Chiara Ferragni, stava parlando della serie Netflix Vatican Girl in compagnia del giornalista e conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi.

Improvvisamente, in uno scherzoso spoiler della serie true crime, è scoppiato in una risata che ha scatenato le polemiche sui social.

Fedez ride su Emanuela Orlandi: la gaffe a Muschio Selvaggio

“Scandaluzzi con Nuzzi”, questo il titolo della puntata di Muschio Selvaggio andata in rete lunedì 23 gennaio. In compagnia di Gianluigi Nuzzi, Fedez e Luis Sal hanno parlato del Vaticano e dei suoi scandali, e il riferimento è caduto inevitabilmente sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e sulla serie Netflix Vatican Girl.

“Innanzitutto possiamo dire… non l’hanno mai trovata”, ha detto Fedez. Uno spoiler anche goliardico e in linea con il programma, non fosse stato per quella risata scoppiata subito dopo che ha imbarazzato i due presenti.

“Questo è black humor”, ha commentato Nuzzi. “Scusami, mi faceva troppo ridere, scusami”, ha tentato di spiegare Fedez poi redarguito da Luis Sal: “Ma non fa ridere!”. Quanto accaduto è visibile intorno al minuto 3 del video.

La replica di Pietro Orlandi

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, da 40 anni non ha mai smesso di cercare la sorella scomparsa il 22 giugno 1983.

Raggiunto da Mowmag, Pietro Orlandi ha commentato:

Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio. Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase ‘la stanno ancora cercando’, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo. Dai, lo perdoniamo.

Probabilmente Fedez rilascerà una dichiarazione in cui chiederà scusa a Pietro Orlandi e alla famiglia.

