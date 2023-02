Dopo l’esibizione di Fedez a Sanremo 2023 in collegamento dalla nave Costa Smeralda, su Twitter il nome del rapper è in forte tendenza insieme a quello di Emanuela Orlandi. Il collegamento è presto spiegato: ricordiamo che Federico Leonardo Lucia, durante una puntata di Muschio Selvaggio in compagnia di Luis Sall e dell’ospite Gianluigi Nuzzi, si era fatto scappare una risata dopo aver detto: “Non l’hanno mai trovata”.

Nella performance di Fedez a Sanremo 2023 il rapper ha toccato vari argomenti, dal cancro ai Maneskin, dal gender a – ovviamente – la politica con un dito puntato contro il viceministro Galeazzo Bignami (qui il nostro articolo) e quella foto del 2005 che lo ritraeva con la svastica al braccio.

Su Twitter il suo nome e quello di Emanuela Orlandi sono in trend con utenti che ricordano quella risata a Muschio Selvaggio (qui il nostro articolo) per la quale il fratello della cittadina vaticana scomparsa nel 1983, Pietro, lo aveva perdonato.

Numerosi i commenti di sdegno, da “Farebbe bene a nascondersi in una fogna” a “doveva oscurare l’infelice uscita su Emanuela Orlandi”, inoltre: “La sinistra riparta da quello che rideva su Emanuela Orlandi”, quindi: “Ride per la scomparsa di Emanuela Orlandi e pretende di impartire lezioni di morale agli altri, siamo oltre il ridicolo”.

Per il momento Fedez non ha risposto alle polemiche, e nemmeno Pietro Orlandi è ancora intervenuto per commentare l’esibizione del rapper.

