Voci su Mario Giordano fermato con 'Fuori dal coro' per l'inchiesta su Fedez: zero conferme

Ci sono nuove indiscrezioni oggi che riguardando Mario Giordano e la sua trasmissione ‘Fuori dal coro’, con il conduttore e giornalista sospeso a detta di alcuni post apparsi su Facebook. Tutto nasce dal caso che ha investito in questi giorni Fedez, in relazione ad una sorta di inchiesta condotta da una cronista che collabora non solo per il programma in questione, ma anche per altri progetti di Mediaset. Occorre fermarsi un attimo e fare il punto della situazione.

Indiscrezioni su Mario Giordano fermato con ‘Fuori dal coro’ per l’inchiesta su Fedez: ad oggi nessuna conferma

Del resto, non è la prima volta che si parla di Mario Giordano fermato con ‘Fuori dal coro’, ma questa volta le indiscrezioni non coinvolgono presunte verità scomode a proposito dei vaccini o del green pass, a differenza di quanto si diceva nel 2022. Anche in quel caso senza alcun riscontro o fonte attendibile per portare avanti una tesi del genere. No, in questo frangente si ipotizza che in casa Mediaset non sia piaciuta l’inchiesta su Fedez e sui suoi orientamenti sessuali.

Zero conferme su Fedez gay e relativo bavaglio per la trasmissione. Tutto inventato anche in questa circostanza. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato a suo tempo sul nostro sito, in merito ai break naturali e fisiologici della suddetta tramsissione durante alcuni periodi dell’anno. Dunque, anche oggi tocca ribadire che le voci su Mario Giordano fermato con ‘Fuori dal coro’ per l’inchiesta su Fedez siano del tutto prive di fondamento, spegnendo sul nascere le polemiche alimentate da chi sostiene il giornalista.

Dal diretto interessato, infatti, non sono arrivate comunicazioni tramite social utili per definire uno scenario del genere. Lo stesso dicasi per il versante Mediaset. Tanto basta per affermare i rumors su Mario Giordano fermato con ‘Fuori dal coro’ per l’inchiesta su Fedez siano frutto di pagine Facebook in cerca di click facili.

