Mario Giordano sospeso da ‘Fuori dal coro’ nel 2023: ulteriori chiarimenti per tutti

Ne hanno inventata un’altra a proposito di Mario Giordano sospeso da ‘Fuori dal coro’ in vista del 2023. Se in un primo tempo qualcuno si è limitato a lasciarci credere che la nota trasmissione in onda il martedì sera su Rete 4 non sarebbe più tornata nel palinsesto dell’emittente (in realtà, il break durerà due mesi a partire da metà novembre), ora ci si concentra sui social soprattutto sulla figura del conduttore. Lo stesso che, con il trascorrere dei mesi, è diventato punto di riferimento per i NoVax e per chi è sempre stato contrario al green pass.

Chiariamoci su Mario Giordano sospeso da ‘Fuori dal coro’ per tutto il 2023

Altri chiarimenti, dunque, dopo quelli dei giorni scorsi. Chi parla di Mario Giordano sospeso da ‘Fuori dal coro’ nel 2023 non ha evidentemente fonti alle proprie spalle, al punto che oggi 30 ottobre occorrono evidentemente ulteriori chiarimenti per tutti. A prescindere dal fatto che si consideri auspicabile o meno una prospettiva di questo tipo. Già, perché le voci infondate non fanno altro che alimentare la solita sensazione di complottismo, che in questo frangente è del tutto immotivata.

Secondo le ultime informazioni che abbiamo raccolto, infatti, non c’è motivo di credere allo scenario con Mario Giordano sospeso da ‘Fuori dal coro’ nel 2023. Nelle ultime ore, più in particolare, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che in realtà con il nuovo anno tornerà la trasmissione settimanale, ma senza la figura ingombrante dello storico conduttore. Una sorta di bavaglio, viste le idee espresse urlando spesso e volenteri.

Non ci risulta, grazie anche ad alcune verifiche che abbiamo fatto. Per questa ragione, invitiamo chiunque sia propenso ad alimentare le indiscrezioni su Mario Giordano sospeso da ‘Fuori dal coro’ per tutto il 2023 a smetterla oggi stesso. Del resto, lui stesso ha specificato che tornerà a metà gennaio, dopo la momentanea sospensione per limitare i costi della produzione.

