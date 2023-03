Vanessa Incontrada riappare dimagrita, ma non va bene neanche così ad alcuni

Nelle ultime ore sono apparse alcune foto di Vanessa Incontrada dimagrita sui social, stando a quanto raccolto sul suo profilo Instagram. Da un paio di anni a questa parte pare che qualsiasi mutazione del suo aspetto inneschi polemiche a prescindere, come abbiamo avuto modo di contastatare mesi fa attraverso un altro articolo. Le novità odierne innescano polemiche di alcuni, ma anche domande senza senso di altri, che temono possibili problemi di salute per la conduttrice di origini spagnole.

Chiarimenti su Vanessa Incontrada dimagrita, poco prima di andare in vacanza

Occorre portare all’attenzione di tutti alcune precisazioni a proposito di Vanessa Incontrada che è riapparsa dimagrita, considerando il fatto che non va bene neanche così ad alcuni. Come accennato in precedenza, due gli aspetti da valutare con attenzione in questo frangente. Già, perché se da un lato è una superficialità “in buona fede” chi teme ci siano problemi di salute dietro l’apparente perdita di peso della presentatrice (ad oggi, per fortuna, non ci sono informazioni in merito), il discorso cambia con altro target.

Spulciando tra i commenti, infatti, troviamo chi le dà un consenso virtuale per la partenza solo perché avrebbe perso peso dopo anni complicati sotto questo punto di vista. Per non parlare di chi critica Vanessa Incontrada per essere dimagrita, dopo aver incoraggiato a lungo tutti ad accettarsi come sono. Una polemica insensata, che evidenzia come le sue scelte siano giudicate negativamente “a prescindere. Esattamente come avvenuto durante la scorsa stagione estiva.

Onestamente, non sappiamo se Vanessa Incontrada sia dimagrita e senza girarci troppo intorno vi diciamo che l’argomento interessa zero. Quello che va evidenziato, tuttavia, è l’atteggiamento di chi si sente in diritto di criticare tutto e tutti a prescindere con una tastiera tra le mani. Sperando che prima o poi questo trendo possa essere superato qui in Italia.

