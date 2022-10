Ennesima bufera sul peso di Vanessa Incontrada che torna a ‘Striscia la notizia’ con Siani

Dopo una piccola parentesi con la strana coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero, al bancone di Striscia La Notizia ritorna Vanessa Incontrada, scatenando commenti beceri sul suo conto. Ci risiamo, ogni qual volta la Incontrada si presenta in tv, ecco che una parte degli utenti inizia a prendersela con la presentatrice spagnola. Di base si parla sempre del suo peso, infatti negli ultimi anni la Incontrada ha messo su qualche chilo, ergendosi anche a paladina delle donne un po’ più in carne che non devono vergognarsi del proprio corpo.

Dopo le polemiche su Zelig delle scorse settimane, altre questioni del tutto inutili oggi. Fece scalpore ai tempi la foto artistica di lei senza veli che si batteva proprio sul tema che la bellezza non significa per forza magrezza. Sta di fatto che in questi anni Vanessa Incontrada si ritrova sempre al centro delle polemiche per colpa del suo peso, è presa di mira dagli haters e bisogna dire che dopo interviste anche da parte di persone che la supportano in questa sua battaglia, i commenti di bassa lega nei suoi confronti sono sempre all’ordine del giorno.

Per alcuni la Incontrada sta approfittando della sua condizione fisica semplicemente per farsi pubblicità e Mediaset vuole continuare a battere il ferro finché caldo, proponendola nuovamente a Striscia La Notizia. Questo è il pensiero di molti haters che sono aumentati anche per le parole che la stessa Incontrada ha rivolto contro Giorgia Meloni, vincitrice delle recenti elezioni in Italia.

La Incontrada infatti spera di poter vivere in democrazia, ma teme che con la Meloni al comando si ritorni ad un governo di estrema destra, non condivide assolutamente il tipo di politica della leader di Fratelli d’Italia. Parole che le sono valse ulteriori critiche da coloro che invece sostengono il pensiero della Meloni. Anche per questo ci sono stati commenti poco carini su Vanessa Incontrada, vista solo come una donna che sta sfruttando al massimo argomenti scottanti per avere più visibilità: dal bodyshaming alla questione politica.

