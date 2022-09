Vanessa Incontrada esclusa da Zelig per il suo peso: l’ultima trovata degli haters

Ci sono segnalazioni in merito al fatto che, sui social, abbia preso piede l’ennesima voce su Vanessa Incontrada ed il suo peso, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere in queste ore. Dopo le smentite sul suo conto che abbiamo portato alla vostra attenzione una settimana fa con altro articolo, oggi tocca concentrarsi su un altro aspetto molto importante per il pubblico che, da anni, è solito seguire la trasmissione Zelig. Vediamo come stanno le cose, alla luce dei rumors che girano soprattutto su Facebook ad inizio settembre.

Vanessa Incontrada fatta fuori da Zelig per il suo peso: ennesima notizia inventata

Per farvela breve, qualcuno ipotizza che Vanessa Incontrada sia stata esclusa dalla conduzione della nuova edizione di Zelig a causa del suo peso. Una vicenda che ha del clamoroso, ma non per la decisione da parte della produzione che ad oggi non ha alcun riscontro stando alle nostre verifiche odierne. Come sempre più spesso avviene a proposito della conduttrice italiana e di origini spagnole, le indiscrezioni di questi giorni non hanno alcuna fonte alle proprie spalle e rappresentano in tutto e per tutto una notizia non confermata.

Come sempre vi diciamo in circostanze di questo tipo, i contenuti che trovate sui social, magari inclusi in un meme o associati ad una fonte non autorevole, non necessariamente ci rimandano ad una notizia vera. Anzi, il più delle volte ci si ritrova al cospetto o di una fake news, o di un titolo costruito ad arte per invogliarci a cliccare. Salvo scoprire successivamente che la notizia sia stata modificata a proprio piacimento.

Così possiamo archiviare i rumors secondo cui Vanessa Incontrada sarebbe stata esclusa dalla nuova edizione di Zelig, in attesa di una presa di posizione da parte dell’azienda o della diretta interessata. Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime settimane attorno al mondo Mediaset.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.