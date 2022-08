Pessima strategia di chi pensa di indicare il peso di Vanessa Incontrada a fine estate

Non si placa il pessimo giornalismo di chi, in questo periodo storico, pensa di avere il diritto di dirci quale sia il peso di Vanessa Incontrada. E così, a distanza di una settimana dal nostro ultimo articolo a tema, con il quale abbiamo provato a gettare acqua sul fuoco in merito ad una vicenda per certi versi odiosa, oggi tocca fare altre considerazioni, sperando di metterci una pietra su. Ora e per sempre, alla luce di alcuni titoli nei quali ci siamo imbattuti in seguito alle vostre segnalazioni.

La nuova strategia di chi pensa di indicare il peso di Vanessa Incontrada a fine estate

In sostanza, quale sarebbe strategia di chi pensa di indicare il peso di Vanessa Incontrada a fine estate? Stando a quanto letto di recente, ci sono titoli coi quali si percepisce che la stessa conduttrice spagnola avrebbe svelato al mondo intero il numero più ricercato di questi mesi. Cosa assolutamente falsa, in quanto la diretta interessata non tocca l’argomento da tempo immemore. E questo va ricordato a prescindere.

Insomma, da parte sua non sono mai arrivati virgolettati particolari, come quelli che vengono percepiti tramite alcuni articoli e titoli spazzatura. Fermo restando tutte le considerazioni etiche che vengono fatte in queste circostanze, in merito al fatto che ognuno sia libero di vivere la propria vita come meglio crede, senza troppe critiche. Ed ovviamente senza l’insopportabile bodyshaming al quale purtroppo ci siamo abituati da alcuni anni a questa parte.

Ecco perché occorre darci un taglio sul peso di Vanessa Incontrada, a maggior ragione considerando il fatto che qualcuno insista nell’associare alla donna dichiarazioni che in realtà non sono mai state rilasciate in questo periodo. La speranza è che prima o poi determinati siti decidano di rimuoverla dal proprio radar, se pensiamo ad alcuni contenuti trapelati anche ad agosto.

