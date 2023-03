Uscita di LOL 3 con cast al completo e senza Fedez: segnalazioni da smentire

Occorre gettare acqua sul fuoco in vista dell’uscita di LOL 3. Si è tenuta quest’oggi la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di LOL 3 che andrà in onda su Prime Video a partire dal 9 marzo. Grande attesa per i protagonisti che animeranno questa stagione, ma ciò che si attendeva principalmente era la presenza di Fedez che però non c’è stata.

Focus sull’uscita di LOL 3 con cast al completo e senza Fedez: chiarimenti dopo la presentazione

Un altro approfondimento, come quello che abbiamo preso in esame lo scorso anno prima dell’uscita della seconda edizione su Prime Video. Il rapper, insieme a Frank Matano, è il presentatore di questo programma comico di Prime Video e lo sarà anche per questa terza stagione, visto come le puntate siano state già registrate qualche mese fa. La mancata presenza di Fedez in conferenza stampa però ha inevitabilmente creato nuovi rumors sulla sua vita privata.

Da un bel po’ di tempo è lontano dai social, anche se proprio settimana scorsa è stata pubblicata un’immagine delle mani unite di Chiara Ferragni e Fedez, a testimonianza di come tra i due non ci fosse alcuna crisi. Si è poi presentato visibilmente scosso durante il suo ultimo podcast ed ora è risultato assente alla presentazione di LOL 3. Cosa sta succedendo? I commenti a riguardo sono tra i più disparati, ma sicuramente Fedez lo vedremo nella terza stagione di LOL, visto come il programma sia stato registrato mesi addietro.

Insomma, le tempistiche stesse di questa trasmissione smentiscono nel modo più assoluto che l’uscita di LOL 3 possa avvenire con cast al completo, ma in assenza di Fedez. Chi stima il noto rapper può dormire tranquillamente, visto che gli episodi sono stati registrati ben prima rispetto al Festival di Sanremo 2023, con polemiche annesse riguardo sua moglie Chiara Ferragni ed il bacio con Rosa Chemical.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.