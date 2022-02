Ad un passo dall’uscita di LOL 2: anticipazioni su quando esce su Prime Video, orario e cast

C’è grande attesa per l’uscita di LOL 2, il programma tutto da ridere di Prime Video che nella prima edizione ha riscosso un successo davvero incredibile. Quando esce e cosa sappiamo sul cast? Mancano ormai poche ore alla possibilità di assistere a questa seconda stagione che vedrà protagonisti comici di grande calibro che, come regola principale dello show, avranno il compito di non ridere, chi lo fa esce dal gioco.

Le ultime notizie sull’uscita di LOL 2: anticipazioni su quando esce, orario Prime Video e cast

Altro approfondimento dopo quello dei giorni scorsi, che ha smentito la fake news su Diana del Bufalo esclusa dagli autori. Solo chi avrà avuto modo di resistere il più a lungo senza ridere si aggiudicherà la vittoria finale. Lo scorso anno è stato Ciro Priello ad aggiudicarsi lo scettro di re di LOL, chi sarà quest’anno il vincitore? L’hype è ormai arrivato ad altissimi livelli, l’uscita di LOL 2 è prevista da domani 24 febbraio su Prime Video ed ovviamente sarà a disposizione di tutti coloro che sono abbonati al servizio ideato ormai da qualche anno da Amazon.

Ci si chiede quando esce e l’orario in cui effettivamente saranno disponibili per la visione le prime puntate. Infatti, il 24 febbraio saranno rilasciati solo i primi quattro episodi, per gli ultimi due bisognerà attendere invece ancora un po’ di tempo, al momento non è stata confermata una data a riguardo. Per quanto concerne l’orario d’uscita di LOL 2 su Prime Video, si prevede che già dalle ore 9 di domani mattina sarà possibile prendere visione dei primi quattro episodi.

Durante qualche momento di pausa della giornata si avrà modo di gustare qualche episodio ed evadere un po’ dalla solita routine. Le aspettative degli abbonati Prime sono altissime e ci si chiede se il successo sarà lo stesso così travolgente, intanto il cast promette sicuramente bene.

Ritroviamo infatti per l’uscita di LOL 2 comici come Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Personaggi più o meno noti ai più che si daranno del filo da torcere, provando a far di tutto per creare la fatidica risata che li eliminerà. Non ci resta che attendere poche ore per scoprire le prime gag divertenti, mentre ora sappiamo quando esce e l’orario di uscita di LOL 2 su Prime Video.

