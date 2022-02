Possibili vincitori prima dell’uscita di ‘LOL 2, chi ride è fuori’: quando esce in Italia e cast

Stanno venendo a galla le prime anticipazioni prima dell’uscita di “LOL 2, chi ride è fuori”, mentre in tanti si chiedono ancora quando esce in Italia e quale sarà il cast che proverà a strapparci un sorriso nel corso delle prossime settimane. Di recente, a dirla tutta, abbiamo già provato a condividere alcuni contenuti a tema coi nostri lettori, facendo presente a tutti che le voci in merito alla possibile esclusione di Diana Del Bufalo dovessero essere smentite. Del resto, le uscite di matrice “NoVax” sono arrivate dopo la registrazione delle sei puntate della seconda stagione.

Protagonisti annunciati prima dell’uscita di ‘LOL 2, chi ride è fuori’: dettagli su quando esce in Italia e cast

Andiamo con ordine, a pochi giorni dall’uscita di “LOL 2, chi ride è fuori”. Partiamo proprio dalle date, visto che tutti si chiedono quando esce in Italia, ricordando che i sei episodi verranno suddivisi in due blocchi su Prime Video. Il primo sarà composto da quattro puntate e sarà visibile a tutti a partire dal 24 febbraio. I due restanti, invece, ce li potremo godere una settimana dopo, ovvero il 3 marzo. Insomma, appuntate queste date, qualora vogliate evitare di andare incontro a spoiler che potrebbero rovinare tutto.

Per quanto riguarda il casto, la seconda stagione vedrà protagonisti Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele. Allo stato attuale, non si hanno spoiler ufficiali, ma le dichiarazioni di alcuni concorrenti aiutano ad avanzare ipotesi ancor prima dell’uscita di “LOL 2, chi ride è fuori”.

Basti pensare a Corrado Guzzanti, secondo cui a metterlo maggiormente in difficoltà sono stati “Virginia, Forest e Maccio“. A detta di Virginia Raffaele, invece, hanno fatto la differenza il Mago Forrest e Maria Di Biase. Insomma, qualche anticipazioni prima dell’uscita di “LOL 2, chi ride è fuori” c’è già. A prescindere da quando esce in Italia e dal cast.

