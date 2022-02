Uscita di Lol 2 senza Diana Del Bufalo in quanto NoVax: chiarimenti, cast e quando esce

Uscita di Lol 2 al centro di un caso, in riferimento a Diana Del Bufalo e alle sue posizioni NoVax, secondo quanto venuto a galla oggi 10 febbraio. Personaggio noto sul web e in tv, di recente è finita al centro di un vero e proprio caso mediatico per alcuni video in cui si è scagliata contro il green pass ed implicitamente contro il vaccino. Caso rientrato successivamente, ma a detta di qualcuno fatale per le e per la sua partecipazione alla seconda stagione del programma a breve disponibile su Prime Video. Qualche chiarimento su cast e quando esce il contenuto Amazon.

Precisazioni sull’uscita di Lol 2 senza Diana Del Bufalo: tra cast e quando esce

In passato abbiamo già dovuto precisare alcuni concetti su questa discussa produzione. Un progetto nato per far ridere i telespettatori ed in particolare gli abbonati a Prime Video, ma con l’avvicinarsi all’uscita di Lol 2, sono aumentate le polemiche a proposito di Diana Del Bufalo. Da un lato chi la vorrebbe fuori per alcune dichiarazioni forse evitabili su tematiche delicate, mentre dall’altro chi dà per scontata la sua esclusione, alimentando tesi complottiste tra cast e quando esce la seconda stagione.

Già, perché alcuni post su Facebook sembrano prospettare addirittura un rinvio per la nuova edizione, a margine delle polemiche contro i NoVax. Nulla di tutto questo, perché in queste ore è uscito anche il primo trailer attraverso Prime Video e Diana Del Bufalo fa parte regolarmente del cast. Dunque, sgombriamo il campo da ogni dubbio e, qualora la prima stagione sia stata apprezzata, godiamoci in santa pace la nuova edizione senza trascinarci in inutili polemiche.

A seguire, dunque, il video di Amazon Prime Video, con il trailer che ci avvicina all’uscita di Lol 2. Quando esce? Prime quattro puntate caricate in piattaforma il 24 febbraio, mentre le restanti arriveranno il 3 marzo.

