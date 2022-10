“Un soldato tedesco consola un collega terrorizzato”, ma è la scena di un film

Una foto pubblicata sui social viene descritta come l’immagine di un soldato tedesco immortalato nell’atto di consolare un suo compagno di servizio terrorizzato dalla guerra. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale, ed effettivamente vediamo un giovanissimo militare in lacrime con al suo fianco un soldato che gli dice qualcosa.

Una narrazione certamente suggestiva, quella che sta circolando sui social in varie lingue e che potrebbe arrivare anche in Italia.

Il post

Il messaggio in calce recita:

Un soldato tedesco cerca di confortare un giovane soldato terrorizzato durante una battaglia della seconda guerra mondiale. Il giovane soldato deve avere 14 o 15 anni, piange e si è bagnato. Quanto deve essere stato spaventato?

In realtà è il fotogramma di un film

Il tweet pubblicato dall’account Football Drop non corrisponde al vero. L’immagine è autentica e non risulta manipolata, ciò che invece è stato riadattato è il contesto.

Ciò che vediamo, in realtà, è il fotogramma del film tedesco The Bridge/Die Brücke (1959) e con una ricerca inversa per immagini troviamo la stessa immagine in questa scheda.

Possiamo trovare lo stesso fotogramma al minuto 1:24:55 a questo indirizzo per lo streaming.

Quindi?

Si tratta di una bufala costruita con la semplice strategia dell’immagine + testo, un fenomeno social di cui abbiamo parlato anche in questo editoriale.

Ciò che vediamo non è la reale foto di un soldato tedesco che conforta un collega durante la Seconda Guerra Mondiale, bensì il fotogramma di un film del 1959.

La stessa notizia è stata trattata dai colleghi di AFP Fact Check.

