Trump escluso dalle primarie in Colorado: gli effetti della rivolta di Capitol Hill del 6 Gennaio 2021 continuano a riverberarsi sulle disavventure del Tycoon Donald Trump. Per quanto gli analisti dichiarino che ci sono elevate possibilità che il magnate alla fine potrà comunque presentarsi in Colorado, gli effetti secondari potrebbero non essere scontati.

Parliamo infatti dell’esclusione del Tycoon dalle primarie repubblicane in Colorado.

Trump escluso dalle primarie in Colorado: cosa implica

Il 6 Gennaio 2021, attirata dalle rumorose proteste del Tycoon riguardo al mito del “Big Steal”, una presunta quanto assurda e mai comprovata cabala per “rubare” le elezioni a Trump dando una illegittima vittoria all’odiato Biden.

Mitologia incarnata dai QAnon, i seguaci “duri e puri” del Magnate convinti a loro volta dell’esistenza di un “controcomplotto mondiale” basato su figure mitologiche come il “Patriota Q”, capo di tutte le spie del mondo, amico fraterno e invisibile di Donald Trump pronto a sottomettere il mondo in una benevola dittatura trumpiana condannando a morte tutti i Dem.

Ma anche come Matteo Renzi e Barak Obama, detentori di un mitologico UFO Robot volante dono di Eva Braun ad Obama stesso e da loro usato per rubare i voti di Trump custoditi in un server segreto mentre Mattarella, segretamente il più potente degli 007 al servizio della compianta Regina Elisabetta sottometteva fisicamente il Patriota Q costringendolo ad assistere impotente allo spettacolo degli “eserciti UE e NATO” pronti a massacrare il commando di spie mandato a portare in salvo i voti perduti.

Una mitologia così assurda non poteva che generare mostri: l’assalto di Capitol Hill è stato quindi attribuito alle ondivaghe dichiarazioni del Tycoon che avrebbero incoraggiato questo sfoggio di assurda follia.

E di tale avviso sono state sia la corte di primo grado che la Corte Suprema del Colorado.

Invocando l’undicesimo Emendamento sostanzialmente hanno dichiarato che essendo i fatti di Capitol Hill un tentativo di insurrezione, ed essendo essa fomentata dalla teoria del “Big Steal” diffusa dallo stesso Tycoon, egli è di fatto colpevole di insurrezione e immeritevole di partecipare alle Primarie Repubblicane.

Le conseguenze

Al momento Trump non può candidarsi alle Primarie in Colorado. Cosa che ovviamente potrebbe cambiare col ricorso alla Corte Suprema, a maggioranza Repubblicana, che secondo gli analisti quindi potrebbe assai probabilmente ribaltare il verdetto.

Trump rimbalzerebbe anche questa volta, ma anche altri Stati potrebbero seguire la scelta fatta in Colorado, quindi perpetuando la narrativa di un Trump insurrezionista ispiratore quantomeno morale di una Armata Brancaleone di violenti sediziosi pronti a fare scempio della Costituzione per motivi grotteschi.

Ma va anche detto che ovviamente una simile narrativa raggiungerebbe chi ha già una pessima opinione di Trump: se sei un QAnon, convinto di poter parlare telepaticamente col Patriota Q e di dover aprire campi di concentramento appositi per coloro che hanno votato Biden per impedire loro di mangiare pizza condita con bambini per ottenere mistiche sostanze che danno la vita eterna, di fatto sei pronto a credere a qualsiasi sciocchezza proferita in campagna elettorale Repubblicana e ritenere che simili accuse siano un marchio di onore.

