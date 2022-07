Arrivano purtroppo sempre più conferme, in questi minuti, a proposito di una storia orribile, riguardante una bimba morta a Milano di appena 18 mesi, con benzodiazepine. Qualcuno afferma avesse in realtà sedici mesi, ma non risulta ancora più grande, fermo restando che il dettaglio non faccia alcuna differenza dietro questa vicenda difficile anche da raccontare. A poche settimane di distanza da un altro fatto di cronaca che tutti vorremmo dimenticare in fretta, dopo quanto riportato in quel frangente, anche qui c’è una madre responsabile di tutto.

Conferme sulla bimba morta a Milano di 18 mesi: lasciata dalla madre per quasi una settimana con benzodiazepine

Come riportato da Il Giorno e da altre testate autorevoli, dunque, è stata ritrovata una bimba morta a Milano di 16 mesi. A causare il decesso della piccolina, l’incuria di colei che l’ha messa al mondo. Stando alle ricostruzioni delle Forze dell’Ordine, che sono risalite alla verità questa notte, la bambina è stata lasciata sola dalla madre per sei giorni. La donna ha 37 anni e durante l’interlocutorio non avrebbe fatto emergere disturbi mentali specifici. Anzi, ad un certo punto avrebbe dichiarato che era consapevole che potesse finire così.

Secondo le prime ricostruzioni, la bimba morta trovata a Milano era in una culla da campeggio con un biberon col latte e una boccetta mezza vuota di benzodiazepine. Non tutti sanno che si tratti di un potente farmaco ansiolitico. In corso le ndagini della Squadra mobile e del pm di turno Francesco De Tommasi.

Pare che la donna abbia avuto la bimba trovata morta a Milano da un precedente relazione. Dopo aver lasciato la città, sarebbe passata nei pressi di casa sua per accompagnare il compagno che doveva andare a lavorare. Nel farlo, però, ha deliberatamente deciso di non verificare le condizioni della piccola, abbandonata al suo destino con benzodiazepine nella culla.

