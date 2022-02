Traffico fermo sull’A26, studentessa si laurea in autostrada

Era in viaggio lungo l’A26 per raggiungere Genova dalla sua Caselle, quando un maxi incidente ha bloccato l’intero tragitto. Per questo E.S., studentessa di Servizio Sociale presso l’ateneo del capoluogo ligure, si è trovata costretta a discutere la tesi dalla sua auto.

Come riporta la stampa locale e nazionale, E.S. si era messa in viaggio lungo l’A26 di buon mattino per raggiungere in tempo la facoltà. Prima di Alessandria, però, un tragico incidente aveva bloccato la sua carreggiata. L’attesa della studentessa si è protratta per più di un’ora, con tutta l’ansia e la consapevolezza di non poter arrivare in tempo per la discussione della tesi.

Per questo la ragazza si è messa in contatto con il suo relatore, il prof. Sabatini, che ha subito rimediato organizzando una videochiamata su Zoom con la sua candidata. In rete viene riportato il video che ritrae la studentessa durante la discussione, sul sedile passeggero dell’auto in coda sull’A26, visibilmente emozionata ma spedita nella sua esposizione.

Il prof. Sabatini riferisce alla redazione di Genova 24:

Una discussione peraltro brillante ed esaustiva, la commissione ha optato per il massimo dei voti per una tesi molto interessante sulla povertà e la sua evoluzione dei nostri giorni. Sicuramente fino a due anni fa questo non sarebbe potuto accadere e l’episodio di oggi, vale a dire la prima laurea in diretta live da un’autostrada, è la cartina torna sole del nuovo contesto in cui siamo immersi.

Poco dopo la discussione avvenuta in remoto, il traffico ha cominciato a sbloccarsi e E.S. ha raggiunto l’Università insieme alla sua famiglia per i festeggiamenti e le foto di rito.

