Tornata la musica su Instagram: la bufala dopo essere stata non disponibile per le storie

Tornata la musica su Instagram, dopo essere stata non disponibile per le storie. Anzi, no. La notizia del mancato accordo tra Meta, società che si occupa di Instagram e Facebook, e la Siae ha provocato un bel danno alla musica italiana e a tali social. Le proteste sul web sono state tantissime a seguito di tale decisione, ma purtroppo sembrano alquanto lontane le possibilità di un nuovo accordo.

Fake news secondo cui sarebbe tornata la musica su Instagram, dopo essere stata non disponibile per le storie degli utenti

Ci sono delle eccezioni e delle anomalie, come quella descritta nella giornata di ieri con un altro articolo, ma da qui è a dire che sia tornata la musica su Instagram ce ne passa. Eppure sta circolando, in queste ore, la notizia del ritorno della musica italiana su Instagram e di conseguenza anche su Facebook, ma risulta essere tutto assolutamente falso.

Per ora è abbastanza chiaro come bisognerà accontentarsi del repertorio presente su tali social per animare le nostre storie o i vari reel su Instagram e Facebook, si tratta per lo più di canzoni straniere o qualche autore italiano che non è iscritto alla Siae, che difende il diritto d’autore degli artisti. In molti hanno notato come fare storie o reel non sia più lo stesso senza le canzoni italiane, tra l’altro quelle di Sanremo stavano decisamente spopolando su tali social, garantendo anche un ottimo guadagno agli stessi artisti.

Chiaramente questo blocco provocherà un danno anche alla musica italiana, un brutto colpo per tutti gli appassionati di musica, non solo per i vari influencer. Non è quindi vero che la musica italiana sia tornata su Instagram e Facebook, tant’è che molti hanno iniziato a riversarsi in massa su TikTok, già ricco di milioni di iscritti, qui la musica è ancora presente. Dal nostro punto di vista, possiamo dire soltanto che la voce secondo cui sarebbe tornata la musica su Instagram, dopo essere stata non disponibile per le storie, sia del tutto falsa.

