Quando torna la musica su Instagram: lista canzoni ingiustamente non disponibili per le storie

Quando torna la musica su Instagram? Bella domanda, con risposta più complessa di quanto si possa immaginare, Occorre necessariamente un altro approfondimento per quanto riguarda la musica su Instagram, in relazione ad una vera e propria lista di canzoni non disponibili a causa di provvedimenti sulla carta non corretti di Meta. Tutto si ricollega a quanto riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, visto che parte dei brani solitamente presente nella libreria di Instagram e Facebook al momento del caricamento di una storia dovrebbe risultare ugualmente utilizzabile in questi giorni.

Stiamo parlando di artisti e pezzi sotto il controllo di Soundreef, società indipendente dal 2019 da SIAE. Insomma, in questo frangente la questione diritti che ha preso piede nel corso dell’ultima settimana non dovrebbe avere alcuna valenza. Eppure, anche qui manca la musica su Instagram. Qundo torna la musica su Instagram in questo specifico contesto? Difficile rispondere, ma il suddetto marchio sui social ha già preannunciato eventuali battaglie legali senza un passo indietro di Meta.

Quest’ultima, infatti, generalizzando tutto il problema, pare abbia rimosso anche tracce che non hanno nulla a che vedere con la SIAE. Come riporta Giornalettismo, ci sono artisti e precise canzoni al momento ingiustamente escluse dalle librerie. Basti pensare a Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, Angelina Jolie, Corazón Partío, Londra, Pianeti, Snitch e impicci, Inri, Neve, Giro d’Italia.

Senza contare autori del calbiro di Ultimo, Random, Bresh, Rosa Chemical, Rkomi, Ernia, Gue Pequeno. Quanto agli stranieri, Soundreef si concentra su As it was di Harry Styles, Satisfaction dei Rolling Stones e Motomami di Rosalia. La lista, comunque, è destinata a crescere. Quando torna la musica su Instagram? La situazione potrebbe risolversi a giorni per le tracce non coinvolte nel discorso SIAE.

