The Hands Resist Him, il quadro maledetto di eBay: storia di una suggestione di massa

Quella del quadro maledetto di eBay è la storia di un passaparola senza fondamento, una delle tante suggestioni di massa che in un certo senso ha a che fare con l’effetto Mandela di cui abbiamo parlato in questo articolo.

The Hands Resist Him, questo il nome dell’opera, è un quadro firmato dall’artista Bill Stoneham nel 1972. La nomea di “quadro maledetto” cominciò nel 2000, quando il dipinto fu messo in vendita sulla piattaforma eBay da una coppia californiana. I coniugi sostenevano che intorno all’opera aleggiasse una maledizione, con i personaggi – un bambino e una bambina – che si muovevano durante la notte arrivando ad uscire dal quadro.

Il quadro maledetto di eBay, storia di una leggenda metropolitana

Come riportato in apertura, The Hands Resist Him è un’opera del pittore Bill Stoneham che portò a termine il dipinto nel 1972 nel suo studio a Oakland, California. L’autore spiegò che per comporre l’opera si ispirò ad una vecchia foto che lo ritraeva all’età di 5 anni nella sua vecchia casa a Chicago, mentre il titolo era ispirato ad una poesia.

Quando l’opera fu completata, l’attore John Marley (che interpretò Jack Woltz ne Il Padrino) la acquistò e la espose nella sua abitazione fino al 1984, quando morì a 76 anni per problemi cardiaci. The Hands Resist Him fu dunque acquistato da una coppia grazie all’intervento di un “picker”, un addetto alle compravendite, che aveva trovato l’opera in una birreria abbandonata.

Il dipinto rimase pressoché sconosciuto fino al 2000, quando su eBay comparve l’annuncio di una donna che metteva in vendita The Hands Resist Him con un avvertimento per i potenziali acquirenti. Rowena Gilbert del sito Castle Of Spirits raccolse l’annuncio in questo articolo:

Quando abbiamo ricevuto questo dipinto, abbiamo pensato che fosse veramente una bella opera d’arte. Un “picker” lo aveva trovato abbandonato dietro un vecchio birrificio. All’epoca ci chiedevamo perché un dipinto all’apparenza bellissimo si trovasse in stato di abbandono (Ora lo abbiamo capito!) Una mattina nostra figlia di 4 anni e mezzo ha detto che i bambini del dipinto stavano litigando ed entravano nella stanza durante la notte. Ora, non credo che gli ufo esistano o che Elvis sia vivo, ma mio marito era allarmato. Su mia sollecitazione ha installato una telecamera che si attivava con il movimento. Dopo tre notti sono comparse delle immagini. Nelle ultime due immagini catturate abbiamo visto il ragazzo apparentemente uscire dal dipinto con fare minaccioso. Per questo abbiamo deciso che il dipinto deve lasciare la nostra casa. Giudicate voi stessi. Prima dell’acquisto, leggi il seguente avviso e la dichiarazione di non responsabilità. Attenzione: non fare offerte su questo dipinto se sei suscettibile alle malattie legate allo stress, alle malattie cardiache o se non hai familiarità con gli eventi soprannaturali. Facendo offerte su questo dipinto, accetti di sollevare i proprietari da ogni responsabilità in relazione alla vendita o a qualsiasi evento accaduto dopo la stessa, che potrebbe essere attribuito a questo dipinto. Questo dipinto può o non può manifestare poteri soprannaturali che potrebbero avere un impatto sulla tua vita. Tuttavia, facendo un’offerta, accetti di proporre un prezzo esclusivamente sul valore dell’opera d’arte indipendentemente dalle ultime due foto presenti in questo annuncio, e mantieni i proprietari indenni da loro e dal loro impatto, espresso o implicito. Ora che ce ne stiamo liberando, faccio una domanda a voi ebayers. Vogliamo che la nostra casa sia benedetta dopo che il dipinto sarà venduto. Qualcuno è qualificato per farlo? La dimensione del dipinto è di 24 per 36 pollici, quindi è piuttosto grande. Dal momento che ho ricevuto diverse domande, ecco le risposte: nessun odore nella stanza, nessuna voce, nessuna impronta di cibo né strani fluidi sul muro. Per scoraggiare le domande in questa direzione, non ci sono fantasmi in questo mondo né poteri soprannaturali. Questo è solo un dipinto, e la maggior parte di queste cose ha una spiegazione. In questo caso probabilmente si tratta di un effetto di luce casuale. Vi incoraggio a fare offerte sull’opera d’arte e a considerare le ultime due fotografie come puro intrattenimento. Questa asta si avvicina alla fine. Voglio ringraziare le oltre 13000 persone che hanno avuto il tempo di guardare questa immagine su Ebay. Apprezzo gli oltre 30 suggerimenti che ho ricevuto riguardo alla benedizione della casa, all’esorcismo e alla purificazione. 7 e-mail hanno riferito di eventi strani o irregolari durante la visualizzazione di questa immagine. E trasmetterò due suggerimenti fatti dai mittenti. In primo luogo non utilizzare questa immagine come sfondo sullo schermo e in secondo luogo non visualizzare questa immagine intorno a giovani o bambini. Ultimo ma non meno importante, grazie per aver apprezzato anche l’arte.

L’annuncio fu visitato 30mila volte. La famiglia trovò un acquirente. Intervistato dai titolari del sito Surfing the Apocalypse, l’acquirente – che volle restare anonimo proprio come la coppia californiana – presentato come LB (Lucky Bidder), raccontò di non aver riscontrato alcun fenomeno paranormale con l’esposizione del quadro nella sua abitazione. Piuttosto, fu sommerso di e-mail:

Vorrei poter segnalare un avvenimento bizzarro, ma le cose insolite sono iniziate ad accadere con la prima e-mail. Preghiere e citazioni dalle Scritture da un uomo di fede. Consigli su come ripulire la mia residenza da questa cosa malvagia da uno sciamano nativo americano nel Mississippi. Segnalazioni di persone respinte, ammalate fisicamente o che soffrono di black out/esperienze di controllo mentale. Sono stato informato che oltre 34.000 persone solo su eBay hanno visualizzato questo articolo. La gente vuole sapere come posso convivere con questo tipo di ‘cose’, o vuole comprare una riproduzione a grandezza naturale. Semmai, questa è la vera storia.

Della storia del “quadro maledetto di eBay” si occupò anche la BBC in un articolo pubblicato nel luglio 2022, che rivelò che il Lucky Bidder acquistò il dipinto per 1050 dollari. Lo stesso Lucky Bidder affermò la sua intenzione di rivendere il quadro ma anche delle stampe dello stesso, un’opera “infestata più dal clamore che dal soprannaturale”.

L’epilogo

Nel tempo si scoprì che il Lucky Bidder altri non era che il proprietario della Perception Gallery di Grand Rapids, Michigan. Quest’ultimo contattò l’autore del quadro, Bill Stoneham, per metterlo al corrente sulla leggenda metropolitana che gravitava intorno alla sua opera.

Per questo Stoneham decise di dipingere un seguito di The Hands Resist Him dal titolo Resistance At The Threshold, nel quale i due soggetti – il protagonista e la bambola bambina – si mostravano più maturi e con fattezze meno inquietanti.

La storia del quadro maledetto di eBay è dunque quella di una suggestione di massa, una serie di racconti privi di fondamento con apparizioni ed eventi soprannaturali mai documentati.

