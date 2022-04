Squilla il telefono dal numero 3509582567 e 3381083460: alcuni chiarimenti su Amazon

Non c’è pace per il nostro telefono in questo particolare momento storico in Italia, considerando le chiamate che arrivano ogni giorno dal numero 3509582567 ed in alternativa dal 3381083460. Alla luce di alcune informazioni che abbiamo raccolto in queste ore, riteniamo necessario portare alla vostra attenzione importanti chiarimenti su Amazon, in modo che tutti possano inquadrare al meglio la vicenda. Vediamo come stanno le cose, per farci trovare pronti nel momento in cui andrà a squillare il nostro smartphone.

Senza pace il telefono dal numero 3509582567 e 3381083460: chiamate e chiarimenti su Amazon

Torniamo, pertanto, su un argomento che abbiamo affrontato ad inizio settimana sul nostro sito. Cosa dobbiamo aspettarci se squilla il telefono dal numero 3509582567 e 3381083460? Chiamate del genere non è assolutamente detto che generino truffe. Vogliamo essere molto chiari su questa cosa. Il primo numero, ad esempio, secondo diverse testimonianze raccolte in rete in questi giorni ci rimanda a proposte di investimenti in azioni Amazon.

Conferme in merito le troviamo anche in rete, tramite alcuni approfondimenti sparsi qua e là. Difficile che l’azienda le proponga tramite call center, ma è altrettanto vero che un servizio del genere esiste. Per questa ragione, nel caso in cui doveste essere interessanti, vi consigliamo di prendere tempo e di valutare la proposta tramite canali ufficiali del noto store online. Di sicuro, il bombardamento di chiamate dal 3509582567 non gioca a favore del mittente.

Oltre alle chiamate dal numero 3509582567, per il quale ci sono diverse valutazioni da fare sul fronte Amazon, come vi abbiamo appena riportato, ci sono tante segnalazioni in merito alle telefonate che giungono dal 3381083460. Si tratta di chiamate automatiche legate ad un presunto fornitore di energia e gas. Anche qui, come sempre, il consiglio è di consultare in un secondo momento il sito aziendale, in modo da verificare l’autenticità dell’offerta. Inutile parlare a prescindere di truffe, senza avere prove in merito.

