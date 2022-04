Duplice disturbo dal numero 3509582*** e 3396437***: chi è che chiama in piena notte

Ci sono molteplici segnalazioni in queste ore a proposito della duplice chiamata dal numero 3509582*** e 3396437***. Tutti vogliono sapere chi è che chiama, anche se con il secondo mittente ci sarebbero altre considerazioni da fare. Bisogna dunque analizzare la vicenda con una certa attenzione, in modo da evitare qualsiasi tipo di sorpresa poco gradita. Del resto, non è certo la prima volta che si assiste ad un bombardamento di chiamate e solo con alcuni dettagli a margine possiamo approcciare al meglio la questione.

Cosa sappiamo sulla chiamata dal numero 3509582*** e 3396437***: chi chiama ad ogni ora

Andiamo con ordine, esaminando il mittente del doppio numero 3509582*** e 3396437***. Come se non bastasse la truffa che di recente ha chiamato in gioco Esselunga secondo il nostro recente report, abbiamo dunque una duplice minaccia che bisogna prendere in considerazione oggi. Nello specifico, la chiamata dal numero 3509582*** presenta come insidia il fatto che dall’altra parte troveremo qualcuno pronto dire di operare per Amazon. Abbiamo avuto modo di constatare che pare non vengano proposti investimenti dal noto store online, quindi quanto detto è molto dubbio.

Per quanto riguarda la chiamata dal numero 3396437***, qui il discorso è differente. Secondo le informazioni raccolte in queste ore tramite siti concepiti proprio per condividere testimonianze del genere, il mittente tende a disturbarci nelle ore notturne. Buona parte degli utenti non risponde, con la tentazione di ricontattare il numero al mattino. Altamente probabile che qualcosa accada proprio nel momento in cui proviamo a capire chi è che ha chiamato in un orario così insolito.

Chi risponde, invece, si imbatte in una telefonata muta. Consigliamo a tutti di non approfondire e di ignorare la doppia chiamata dal numero 3396437*** e 3396437***, in quanto la cosa può solo innescare problemi. Staremo a vedere se ci sarà o meno un intervento da parte delle autorità, ma ad oggi possiamo solo limitarci a consigliare il blocco dei due numeri.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.