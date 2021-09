Spiegata la contestazione a Giorgia Meloni dai No Green Pass e NoVax a Torino

I No Green Pass e i NoVax sono stati protagonisti di una contestazione a Giorgia Meloni a Torino in questi giorni, dando seguito ad alcuni eventi che, come abbiamo riportato in passato, non ha riscosso particolare successo. Il video a fine articolo aiuta a comprendere le ragioni della protesta, considerando il fatto che 19 su 37 deputati di Fratelli d’Italia hanno scelto di sostenere il certificato verde in aula. In pratica, hanno votato la fiducia al governo sul decreto legge green pass bis.

Cosa sappiamo sulla contestazione a Giorgia Meloni dai No Green Pass e NoVax a Torino

Quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento sulla contestazione a Giorgia Meloni dai No Green Pass e NoVax a Torino? I manifestanti, non in numero elevato, hanno espresso il proprio dissenso, in quanto la leader del partito da sempre ha fatto sapere di essere contro la certificazione verde, mentre i voti in aula del gruppo hanno consegnato a tutti una verità differente. Qualcuno, sui socia, prova comunque a difenderla:

“Giorgia Meloni ha votato si al Green Pass Europeo, un passaporto vaccinale per entrare nelle altre nazioni e non quello per entrare nei ristoranti, bar, palestre e ecc. Lei è l’unica insieme a pochi a non aver dato la fiducia al governo di Draghi. Quindi non capisco tutto questo accanimento contro di Lei. Ve la dovete prendere con chi ha votato a favore di questo governo, che ha imposto queste regole. Io credo che il partito politico Fratelli d’Italia meriti fiducia! Informatevi e guardate i programmi televisivi e vedete come Giorgia Meloni è a favore della verità e della libertà“.

La sostanza, però, ci riporta i numeri in aula menzionati in precedenza, che sono poi alla base della contestazione a Giorgia Meloni a Torino da parte di alcuni No Green Pass e NoVax. Qui di seguito il video.

