Una trollata dietro il flop del blocco stazioni con NoVax e No Green Pass: due ipotesi

Stanno prendendo piede svariate ipotesi a proposito del flop relativo alla manifestazione con cui, oggi 1 settembre, avremmo dovuto assistere al blocco stazioni per l’azione condotta dai NoVax e dai No Green Pass. Una fortuna che l’evento abbia avuto poco seguito, come vi abbiamo riportato con altro articolo, evitando in questo modo disagi a tanti italiani. Abbiamo fatto un giro all’interno di alcuni gruppi Telegram dove, solitamente, si organizzano eventi simili e al momento ci sono un paio di ipotesi in piedi.

Cosa c’è dietro il fallimento del blocco stazioni con NoVax e No Green Pass

Nello specifico, leggendo un po’ di messaggi qua e là, allo stato attuale è possibile che il flop inerente il blocco stazioni con NoVax e No Green Pass oggi 1 settembre possa essere dovuto ad una “trollata”. Una sorta di scherzo, se vogliamo, utilizzando il gergo del web, anche se al momento non è ancora chiaro a chi fosse diretta la presa in giro eventuale degli organizzatori. Cerchiamo di vederci chiaro una volta per tutte.

In particolare, qualcuno ipotizza che la trollata degli organizzatori fosse rivolta alle Forze dell’Ordine. Mobilitarli ed allarmarli per nulla, senza presentarsi all’evento organizzato. Ipotesi al momento fantasiosa, visto che una certa percentuale di manifestanti, seppur bassa, si è presentata ai punti di ritrovo per il blocco stazioni pensato dai NoVax e No Green Pass. La seconda strada ci porta invece alla trollata di organizzatori che in realtà non sarebbero contrari al vaccino e alla certificazione verde.

In questo caso, dunque, la presa in giro del blocco stazioni previsto oggi 1 settembre sarebbe rivolta proprio ai partecipanti, spingendoli a recarsi presso le suddette stazioni in numero scarno. Un modo per esporli ad una brutta figura, dunque. C’è poi la terza strada, che non conduce alla trollata. In quel caso, infatti, si dovrebbe parlare semplicemente di scarsa adesione alla protesta.

