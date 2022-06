Sospetta stregoneria sul campo di calcio: e in questi tempi sembra di essere tornati nell’era della Santa Inquisizione. Anzi, il Dottor Strange cinematografico è uscito dagli schermi e chiunque sembra in grado di usare la magia per mutare i suoi destini.

Nella brutale guerra tra Russia e Ucraina, le “fonti russe” accusano gli Ucraini di avere al loro comando dei non meglio precisati “stregoni naziebraici” in grado di usare rituali definiti da un esperto culturale “come quelli di Hollywood. E rispondono dichiarando, direttamente in TV, di aver ingaggiato un potente sciamano in grado di combattere lo stregone nemico con la magia tradizionale Russa.

In Giappone, aspiranti Onmyodo, gli sciamani della tradizione, appendono feticci “wara ningyo” (magia simile al voodoo occidentale, ancorchè di origini diverse e più antiche) col sorridente volto di Putin per esorcizzare il male dell'”operazione speciale”.

Siccome uno stregone non si rifiuta a nessuno, anche i QAnon, i seguaci duri e puri del Trumpismo feroce centro di diverse teorie del complotto avevano un loro sciamano personale. Prima che esso finisse in galera, patteggiasse e abiurasse la sua fede dichiarandosi pronto a testimoniare contro Trump e rinnegando un passato di comunicazioni astrali col Patriota Q.

Tutti hanno un amico sciamano: anche il Casa Sports Football, nota squadra senegalese, accusata dagli avversari di avere l’amico sciamano pronto ad elargire potenti amuleti dell’invincibilità.

Sospetta stregoneria sul campo di calcio: scoppia la rissa

Come l’Oronzo Canà, il celebre “Allenatore nel Pallone” interpretato da Lino Banfi pronto a lanciare sale in campo e ottenere l’aiuto della “Magaria”, la magia per esorcizzare la sfortuna, il Casa Sports ha goduto di una insperata gloria sportiva.

Finché gli avversari dell’AJEL de Rufisque hanno identificato un misterioso oggetto avvolto in uno straccio bianco, probabilmente un tovagliolo o un foglio di carta leggera, scatenando un bizzarro inseguimento sfociato in rissa in cui i contendenti cercavano di contendersi la potente “magaria”.

L’oggetto del contendere era infatti un presunto amuleto, un oscuro portafortuna in grado di proteggere la porta del Casa Sports dai goal.

L’amuleto alla fine è stato recuperato e la partita è proseguita fino all’ovvio finale. La vittoria del Casa Sports e soprattutto una rissa tra tifosi pronti ad accusare l’arbitro di favoritismi.

Del resto tutto il mondo è paese.

Foto di copertina da: L’Allenatore nel Pallone, prodotto da Luciano Martino, regia di Sergio Martino, Lino Banfi interprete.

