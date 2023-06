Solite imprecisioni sul tifoso morto a Napoli durante la festa Scudetto

Registriamo ancora una volta imprecisioni sul tifoso morto a Napoli durante la festa Scudetto. Sono proseguiti per tutta la serata di ieri i festeggiamenti a Napoli per la vittoria dello scudetto, gli uomini di Spalletti hanno potuto finalmente alzare la tanto ambita coppa mettendo fine ad una stagione davvero ricca di emozioni. Una festa che per le strade di Napoli è iniziata mesi fa, quando insomma era già prevedibile la vittoria del terzo scudetto da parte della squadra di Spalletti.

Riportata male la notizia del tifoso morto a Napoli durante la festa Scudetto di ieri

Una situazione che ricorda molto quella trattata un mese fa. In occasione dei festeggiamenti per la consegna del trofeo, migliaia di tifosi azzurri si sono riversati in piazza Plebiscito per assistere alla cerimonia di premiazione dopo il match vinto contro la Sampdoria per 2 a 0 e che è stata arricchita da diversi cantanti ed artisti dello spettacolo.

Proprio in piazza Plebiscito però è avvenuta una tragedia. Un uomo infatti ha perso la vita mentre si trovava ad assistere ai vari festeggiamenti. Bisogna fare delle precisazioni importanti a riguardo, perché già sono circolate notizie non chiare a riguardo, lasciando intendere come tali festeggiamenti abbiano provocato questa tragedia. Purtroppo il fato è stato alquanto crudele con quest’uomo che si trovava in piazza Plebiscito a Napoli per onorare la festa.

Qui lo ha colpito un improvviso malore, si parla di infarto e nemmeno i soccorritori del 118, presenti già in piazza per precauzione, sono riusciti ad evitare il peggio come riporta Fanpage. L’uomo si è spento durante il trasporto in ospedale. Una morte avvenuta quindi per un malore improvviso e non di certo per i festeggiamenti che stavano avvenendo in piazza Plebiscito a Napoli.

La città era in festa per assistere, attraverso a due maxi schermi, quanto stava accadendo all’interno dello Stadio Maradona, evento presentato dopo la partita di campionato da Stefano De Martino. Probabile che la forte emozione per questo traguardo raggiunto dal Napoli sia stata fatale per l’uomo colpito da malore durante la festa scudetto. Una tragedia in un momento di gioia che purtroppo può accadere in circostanze di questo genere. Insomma, occhio ai titoli sul tifoso morto a Napoli durante la festa Scudetto.

