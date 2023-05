Troppo frettolose alcune testate, stamane, a proposito del tifoso del Napoli morto per i festeggiamenti dello Scudetto, secondo i report iniziali, senza dimenticare le cifre sparate a caso sul bilancio totale dei feriti. Il Napoli ha conquistato il suo terzo scudetto della storia e c’era grande apprensione in vista dei festeggiamenti da parte dei tifosi napoletani nelle principali città della Campania e non solo.

Smentita sul tifoso del Napoli morto per i festeggiamenti riguardanti lo scudetto e sul bilancio totale dei feriti

A meno di due mesi di distanza dalle bufale sugli scontri di Napoli, con coinvolgimento dei tifosi tedeschi come forse ricorderete tramite il nostro articolo, oggi tocca concentrarsi sulla smentita relativa al tifoso del Napoli durante i festeggiamenti per lo Scudetto. Nella notte è giunta la notizia della morte di un ragazzo di 26 anni proprio nel centro di Napoli.

I notiziari hanno parlato di festeggiamenti a colpi di pistola che hanno portato alla morte di questo ragazzo napoletano. In realtà l’episodio è completamente slegato dalla festa scudetto dei tifosi partenopei. Come affermato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba a SkyTg24 (secondo Adnkronos), la morte del ragazzo, avvenuta durante una serata di festa per i tifosi del Napoli, è stato un agguato che non ha nulla a che vedere con i festeggiamenti.

Palomba ci ha tenuto a precisare anche come il numero dei feriti a seguito di quest’entusiasmo scatenato dalla vittoria dello scudetto da parte del Napoli non sia così elevato come il bilancio fornito dalla Asl Napoli 1 Centro. Non ci sono stati 200 feriti, la cifra è considerata non in linea con la realtà. Molti dei feriti sono giunti in ospedale a causa dell’utilizzo di fuochi d’artificio, ma non ci sono stati grandi episodi.

Palomba ha voluto omaggiare il senso di responsabilità dei napoletani, tutta l’intera macchina organizzativa ha funzionato alla grande. Nessun morto o ferito grave è avvenuto a causa dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, in quanto il ragazzo di 26 anni che ha perso la vita ieri notte è stato colpito da un agguato. Attenzione quindi a come vengono riportate le notizie, a volte basta un niente per travisarle.

Il prefetto di Napoli si è voluto congratulare con i napoletani per aver festeggiato nel rispetto delle regole. Insomma, diamoci un taglio con la smentita sul tifoso del Napoli morto per i festeggiamenti relativi allo scudetto appena conquistato.

