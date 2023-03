Danno ancora per morto il tifoso dell’Eintracht Francoforte a Napoli: la vicenda è chiusa

Ancora affermano che sia morto il tifoso dell’Eintracht Francoforte a Napoli, dopo la bufala sul presunto agguato avvenuto nella periferia del capoluogo campano. Non è stato un pomeriggio tranquillo a Napoli dove diversi tifosi dell’Eintracht hanno creato scene di guerriglia in alcune zone della città partenopea. Ci sono stati scontri tra tifosi e forze dell’ordine anche piuttosto violenti, ma attenzione alle false notizie che continuano a circolare sul web e che parlano della morte di un tifoso tedesco.

Ritengono ancora oggi che sia morto il tifoso dell’Eintracht Francoforte a Napoli: la storia è archiviata

Tocca, fondamentalmente, quanto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con un altro articolo, visto che le nostre supposizioni dopo aver analizzato il post originale poi rimosso si sono rivelate corrette. Nonostante la violenza degli scontri, per fortuna non c’è stato alcun contuso grave e soprattutto nessuno ha perso la vita. Tra i feriti riscontriamo alcuni elementi delle forze dell’ordine.

La polizia, nella notte, ha arrestato sette persone che hanno partecipato a questi scontri, con tre di nazionalità tedesca. Al momento è in corso ancora l’identificazione di tutti i tifosi dell’Eintracht di Francoforte, circa 470 sono stati condotti negli uffici di Polizia per questo processo di identificazione. Altri 350 tifosi tedeschi si ritrovano ancora nella questura di Salerno.

Una situazione complicata che la Polizia ha cercato di gestire al meglio, evitando che questi scontri portassero ad un epilogo peggiore, ma ricordiamo come nessun tedesco abbia perso la vita durante questa guerriglia urbana scatenatasi tra le strade di Napoli. Insomma, non è morto il tifoso dell’Eintracht Francoforte a Napoli. L’auspicio è che la storia sia chiusa in modo definitivo, considerando il fatto che i sostenitori tedeschi da alcune ore hanno lasciato la città senza fare ulteriori danni, rispetto alle tristi notizie che sono venute a galla ieri pomeriggio dopo gli scontri con la Polizia.

