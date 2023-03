Tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso in un agguato a Napoli: zero fonti per ora

Si parla tanto in questi minuti di un tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso in un agguato a Napoli, a poche ore dalla sfida di Champions League tra le due squadre. Fortunatamente, al momento della pubblicazione del nostro articolo, abbiamo zero fonti dietro l’annuncio, a testimonianza del fatto che gli scoop sui social sono spesso e volentieri fini a loro stessi. Alimentando soltanto preoccupazioni che non hanno motivo di esistere.

Nessuna fonte in merito al tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso in un agguato a Napoli

Dunque, dopo aver parlato in passato di tifosi di calcio in altri contesti, oggi tocca concentrarsi su una notizia diventata virale, ma che al contempo (e per fortuna) pare non stia trovando riscontri autorevoli. Questa sera andrà di scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte e sin da subito c’è stata preoccupazione nella città partenopea per l’arrivo dei tifosi tedeschi.

Non si tratta di una tifoseria molto tranquilla e per questo inizialmente la UEFA aveva pensato di vietare tale trasferta. Alla fine però si è dato il via libera e quest’oggi la città di Napoli è invasa da tantissimi tifosi dell’Eintracht, che già hanno dimostrato di essere alquanto rumorosi come testimoniato da alcuni video pubblicati sui social. Attenzione però a quello che sta circolando in queste ore proprio su Facebook, perché si parla di tifoso tedesco ucciso da uomini armati alla periferia di Napoli.

Una notizia che ha fatto in poco tempo il giro del web, ma che risulta essere assolutamente infondata. Non è stato ucciso alcun tifoso del Francoforte a Napoli, seppur qualche agguato sia avvenuto. Entrambe le tifoserie non sono molto tranquille e le autorità locali stanno facendo il possibile per mantenere la calma in città.

Sta di fatto però che la notizia di un tifoso del Francoforte ucciso alla periferia del capoluogo campano da alcuni uomini armati sia assolutamente falsa. Insomma, per ora solo smentite sul tifoso dell’Eintracht Francoforte ucciso in un agguato a Napoli.

