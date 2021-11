Simone Pillon contro i Maneskin: “Arriveremo al reggiseno da uomo”

Un’invettiva di Simone Pillon contro i Maneskin è comparsa sulla pagina Facebook del senatore leghista nella giornata di ieri. Si può dire che Pillon non sia esattamente un fanboy della band di Damiano David, fenomeno musicale di cui si parla ininterrottamente dalla vittoria al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni. Ad aggravare la reputazione della band romana da parte del senatore è stato il discorso del frontman durante la premiazione della categoria “best rock” agli MTV EMA. Damiano David ha detto: “Quest’anno l’Italia ha vinto tutto, tranne che nei diritti civili“.

Ieri, lunedì 15 novembre, Simone Pillon ha pubblicato il suo attacco contro i Maneskin, il frontman e il suo outfit:

I Maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli MTVEMA

Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo.

Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del ddlZan.

Guardandoli, mi chiedo: “dove sarebbero le discriminazioni?”.

Mi piacerebbe sapere quanta carriera potrebbe fare una band che si ispirasse alle radici cristiane d’Europa, o che inneggiasse alla difesa della vita dal concepimento o che prendesse a tema la lotta alla droga.

Ricordo il massacro cui fu sottoposto Povia solo per aver osato partecipare al Family day del 2007 difendendo la famiglia naturale…

È facile andare secondo la corrente del politicamente corr(o)tto. Da giovani che si dicono alternativi e ribelli mi sarei aspettato qualcosa di diverso, che so, sul palco in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina, con tanto di dichiarazioni tipo “i bambini hanno il diritto di avere una mamma e un papà”.

Allora sì che avremmo visto qualcosa di davvero dirompente.

Certo, si sarebbero scordati i premi e gli applausi del mainstream, ma avrebbero dimostrato di essere davvero fuori dagli schemi.

Invece è sempre la solita solfa.

Auguri