Significato dell’111, il numero consigliato dal rappresentante ONU dell’Ucraina agli ambasciatori russi a Londra

Sta facendo il giro dei social – Twitter, nello specifico – il video in cui Sergiy Kyslytsya, rappresentante ONU dell’Ucraina, si rivolge agli ambasciatori russi di Londra per un loro tweet in cui appoggiano la guerra mossa da Vladimir Putin. Nel farlo, l’account Russian Embassy, UK ha ripreso le parole del Ministro russo degli Affari Esteri Sergej Viktorovič Lavrov sugli obiettivi dell’“operazione militare speciale” di Putin.

Sergiy Kyslytsya lo ha fatto presente in un suo intervento, mostrando lo stampato del tweet incriminato. Al termine della sua dichiarazione, il rappresentante ONU dell’Ucraina ha detto: “Lasciate che io ricordi ai diplomatici russi che a Londra, in caso di necessità di un aiuto psicologico, è possibile contattare l’NHS al numero 111”.

I retroscena

L’intervento è stato ripreso anche dalle testate internazionali. Andando per ordine, l’account Russian Embassy, UK, corrispondente all’ambasciata russa con sede a Londra, il 7 marzo ha twittato una citazione attribuita al Ministero per gli Affari Esteri russo Lavrov:

L’obiettivo dell’operazione militare speciale della Russia è fermare qualsiasi guerra che potrebbe aver luogo in territorio ucraino o che potrebbe iniziare da lì.

Sostanzialmente, l’“operazione militare speciale” della Russia servirebbe – secondo il tweet attribuito a Lavrov – a scongiurare lo scoppio di guerre dall’interno. Su questo è intervenuto Sergiy Kyslytsya durante una conferenza delle Nazioni Unite che si è tenuta a New York.

Il rappresentante ucraino dell’ONU ha mostrato ai presenti la stampa del tweet incriminato e ne ha letto il contenuto ad alta voce. Alla fine del suo intervento ha commentato: “Lasciate che io ricordi ai diplomatici russi che a Londra, in caso di necessità di un aiuto psicologico, è possibile contattare l’NHS al numero 111”.

Cos’è l’111?

Chi non vive nel Regno Unito probabilmente non conosce il servizio 111. Si tratta di un numero non adatto alle emergenze e che fa parte del National Health Service (NHS). I cittadini possono comporre il numero in questi casi:

– Ottenere aiuto per i sintomi, se non si è sicuri sul da farsi

– Trovare informazioni e consigli sanitari di carattere generale

– Ottenere una scorta di emergenza del medicinale prescritto

– Ottenere o richiedere una nuova prescrizione

Sostanzialmente, Kyslytsya ha consigliato agli ambasciatori russi di rivolgersi all’111 per chiedere assistenza medica, considerato il tweet in cui hanno giustificato l’attacco di Putin contro l’Ucraina, pur nascondendosi dietro le parole di Lavrov.

