Si rischia con la truffa del 130esimo anniversario Coca-Cola e mini frigo in regalo su WhatsApp

Si corrono molti rischi, in queste ore, attraverso la truffa del 130esimo anniversario Coca-Cola, in relazione ad un messaggio WhatsApp secondo cui ci sarebbe anche un mini frigo in regalo per tutti coloro che decideranno di seguire le istruzioni della catena. Non ci stancheremo mai di ripetere, esattamente come avvenuto ad inizio settimana con un altro articolo dello stesso tenore, che aziende del genere non diffondano mai iniziative di marketing del genere tramite applicazioni di messaggistica istantanea.

Occhio alla truffa del 130esimo anniversario Coca-Cola e frigo in regalo su WhatsApp

Secondo le ricerche che abbiamo condotto in giornata, purtroppo siamo stati ottimi profeti a fine giugno. Il messaggio virale, infatti, ha preso piede in Germania e fino a venerdì le segnalazioni in Italia sono state sporadiche. Con il trascorrere delle ore, abbiamo capito che la catena sia arrivata anche qui da noi, dando a tutti la sensazione che fosse autentico l’annuncio sulla truffa del 130esimo anniversario Coca-Cola e mini frigo in regalo su WhatsApp.

Stavolta la truffa, che prevede il furto di dati sensibili ed in alcuni casi anche il prelievo di fondi dalla carta di credito, quando all’utente viene richiesto di effettuare un piccolo pagamento, è stata ben studiata. Quest’anno, infatti, c’è effettivamente l’anniversario per i 130 anni del marchio. Potete verificarlo voi stessi recandovi nell’apposita pagina di WikiPedia. Chi approfondisce solo questo dato, dunque, rischia seriamente di essere truffato.

Abbiamo interpellato anche persone che lavorano per l’azienda qui in Italia, una delle quali nel reparto marketing della divisione centrale per il nostro Paese. Inutile dire che ci abbia confermato, almeno per ora, l’assenza di un concorso incentrato sull’anniversario Coca-Cola numero 130. Basta questo per ribadire che il messaggio su WhatsApp sia di soggetti terzi e che il mini frigo in regalo sia solo un’esca per dar vita ad una truffa sulla carta molto insidiosa.

