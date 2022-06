Ritorna il concorso Coca-Cola con mini frigo per 130esimo anniversario su WhatsApp

Ci sono molte segnalazioni in merito ad un presunto concorso Coca-Cola con mini frigo per 130esimo anniversario, in riferimento ad una catena che a quanto pare ha preso piede su WhatsApp. Nel momento in cui lanciamo il nostro articolo, ci sono tutti i presupposti per mettervi in guardia, in quanto l’iniziativa non è stata confermata sui canali ufficiali. Cercheranno di rimandarvi verso una pagina esterna, dove preleveranno i vostri dati sensibili.

Occhio al concorso Coca-Cola con mini frigo per 130esimo anniversario che gira su WhatsApp

Una bufala che sa tanto di truffa, considerando il fatto che ci casca rischia di fornire dati sensibili a sconosciuti, esattamente come avvenuto cinque anni fa secondo il pezzo pubblicato allora. Allo stato attuale, come avvenuto in quel frangente, non abbiamo alcuna traccia sul sito aziendale ed ufficiale in merito al lancio di un fantomatico concorso Coca-Cola con mini frigo per 130esimo anniversario. Dunque, zero conferme rispetto ai contenuti che in queste ore vengono diffusi su WhatsApp.

Si tratta di una truffa, quella del concorso Coca-Cola con mini frigo per 130esimo anniversario su WhatsApp, che punta tutto sul passaparola. Vedere per credere alcuni commenti che si trovano all’interno del post in questione: “Grazie per aver seguito il nostro evento questa volta, condividete il nostro post pubblico sul vostro profilo personale o negli 8 gruppi attivi che state seguendo attualmente e taggate 5 amici per vincere un mini frigo coca-cola, da noi”.

Ancora, ci sono inviti del genere: “Congratulazioni ai vincitori che si sono iscritti e speriamo che il nostro “premio” sia utile. Per chi non l’ha fatto. Per favore registrati direttamente sul nostro sito ufficiale. Per ricevere in regalo da noi un minifrigo Coca-Cola. E i premi verranno inviati dopo la registrazione riuscita. Affrettati, la registrazione è gratuita ed è ancora aperta“. Evitiamo di rimandarvi al link in questione per ragioni di sicurezza, ma smentiamo nuovamente l’esistenza di concorso Coca-Cola con mini frigo per 130esimo anniversario, come quello che viene citato su WhatsApp.

