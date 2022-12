Si riconosce su Repubblica: “La mia faccia usata senza permesso”

I nostri lettori ci segnalano la denuncia social di un utente, Riccardo Palombo, che su Twitter rivendica un’immagine di copertina utilizzata da Repubblica in almeno due occasioni.

L’ultima riguarda l’articolo intitolato: “Carceri: sequestrati sette micro cellulari e droga a Secondigliano”; nella versione attuale l’immagine di copertina è stata sostituita, ma la ricerca su Google Immagini produce il risultato contestato dall’utente.

La prima, invece, riguarda un altro articolo dal titolo: “Sette micro-cellulari in vagina: denunciata moglie di un detenuto ad Agrigento”, pubblicato dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari (qui la versione archiviata) il 26 febbraio 2022.

La denuncia di Riccardo Palombo è comparsa su Twitter il 14 dicembre. L’utente scrive:

Ok, lo hanno rifatto. Ancora la mia faccia usata senza permesso da Repubblica, e ancora per articoli su droga e criminalità. Qualcuno mi aiuta a denunciare questi furbetti?

Lo stesso Palombo, in un altro tweet, riporta l’episodio precedente: “Ed ecco che dopo anni di lavoro sono finito su Repubblica. Ah no, aspetta”.

Nell’immagine rivendicata vediamo proprio Riccardo Palombo sullo sfondo, con il volto sfumato, che in primo piano mostra un micro cellulare.

Non solo Repubblica: anche altri portali web, nel tempo, hanno riutilizzato l’immagine rivendicata da Palombo nei loro articoli.

Altri esempi:

Solitamente i quotidiani scelgono le loro immagini di copertina da stock appositi, ma non è il caso di Repubblica né degli altri siti citati.

Riccardo Palombo è stato un autore del sito HD Blog.it. L’8 aprile 2016 ha pubblicato una recensione video per il LONG-CZ J8, noto come “il GSM più piccolo al mondo”, e nel video incorporato nell’articolo possiamo notare il contesto da cui è stato estrapolato il fotogramma principale.

Nel frattempo, l’autore dell’articolo di Repubblica pubblicato il 14 dicembre (il secondo segnalato da Palombo) ha replicato su Twitter:

Il redattore (io in questo caso) non imposta i pezzi e non sceglie le foto dei pezzi, così come accade per i titoli.