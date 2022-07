Separati i fratelli Bianchi dopo la sentenza di ergastolo: confermate le voci dal carcere

Arrivano conferme sul fatto che siano stati separati i fratelli Bianchi, in queste ore, dopo la sentenza di ergastolo per l’omicidio di Willy che abbiamo preso in esame sul nostro sito alcuni giorni fa, con articolo dedicato. Gli avvocati di famiglia definiscono la decisione come il frutto di un processo mediatico, coi relativi condizionamenti che l’opinione pubblica avrebbe esercitato nei confronti di coloro che sono chiamati a prendere decisioni sotto questo punto di vista. Nel frattempo, dal carcere arrivano i primi dettagli in merito.

Ufficiale la decisione che vedrà separati i fratelli Bianchi dopo la sentenza di ergastolo

Dunque, a distanza di due giorni dalla pronuncia della Corte, abbiamo un’altra doccia gelata per i principali imputati dell’omicidio di Willy. Come riportato da Fanpage, ci sono alcuni dettagli che vanno presi in esame a proposito di questa vicenda. Ad esempio, si sa anche che sarà Gabriele Bianchi il condannato destinato a restare a Rebibbia. All’interno della struttura, infatti, il giovane è diventato volontario come “aiuto scrivano alla spesa“. Al contempo, per forza di cose Marco sarà trasferito in un’altra struttura.

Non tutti sanno che i fratelli Bianchi, in quasi due anni, siano sempre stati insieme. Ecco perché la notizia che a breve i due verranno separati ha fatto molto rumore. Resta da capire se anche in questo frangente ci saranno ricorsi e nuovi iter burocratici, che potrebbero rimettere tutto in discussione e assicurare ai due condannati più tempo da trascorrere insieme in carcere negli anni a venire. Questo lo sapremo solo a medio termine.

Di sicuro, per ora i fratelli Bianchi verranno separati, mentre dalla famiglia fanno sapere che questo modo di infierire su di loro sia dettato solo dalle pressioni esercitate dall’opinione pubblica. Del resto, l’omicidio di Willy ha scosso l’intero Paese per la brutalità della violenza esercitata dai condannati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.