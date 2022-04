Senza freni l’ambasciatore Sessa con Orsini: “In Russia l’avrebbero messa in manicomio”

A PiazzaPulita, trasmissione li LA7, è andato di scena un nuovo scontro tra gli ospiti in studio e questa volta i protagonisti sono stati l’ambasciatore Riccardo Sessa ed il professore Alessandro Orsini, ormai presente nei talk show di qualsiasi rete televisiva. Non è di certo la prima volta che Orsini si ritrova ad essere attaccato per aver espresso pensieri “particolari” sulla guerra in Ucraina, era già accaduto a Cartabianca, su Raitre, da Bianca Berlinguer.

Ricostruiamo la discussione tra l’ambasciatore Sessa ed il Professor Orsini a PiazzaPulita su LA7

Dunque, si torna a parlare di Orsini, dopo la presa di posizione di RAI 3 dei giorni scorsi. Questa volta Orsini ha tirato in ballo la Nato, ha evidenziato come abbia fatto cose molto gravi in questi giorni, perché ha praticamente fatto un’esercitazione militare in Georgia sfondando il confine in Ucraina. Con Stoltenberg che ha attaccato violentemente Putin. Secondo Orsini, Stoltenberg è solo un pazzo.

Il professore della Luiss ha poi anche parlato del rapporto tra Italia e Stati Uniti definendolo come quello tra Bielorussia e Russia, insomma per Orsini il Cremlino e la Casa Bianca fanno praticamente le stesse cose. Parole che hanno creato una reazione abbastanza piccata da parte dell’ambasciatore Riccardo Sessa, il quale ha invitato Orsini a rivedere le sue tesi e le sue posizioni, perché qui siamo in uno Stato libero dove ognuno può dire ciò che pensa sulla Nato, ma in Russia lo avrebbero già rinchiuso in un manicomio criminale.

Per l’ambasciatore Sessa il pensiero di Orsini sulla Nato, ma su tutto ciò che riguarda anche la guerra in Ucraina, deve essere rivisto. Sono esternazioni praticamente da folle e dovrebbe affidarsi più che altro a chi invece ne sa più di lui sulla questione, vista la differenza di età ed i tanti anni di studi alle spalle che si ritrova.

Non ci sta insomma Sessa, per lui queste esternazioni di propaganda non stanno assolutamente in piedi e non fanno giustizia a tutte quelle persone che purtroppo stanno perdendo la vita in Ucraina. Paesi in difficoltà che tra l’altro la Nato cerca di aiutare a difendersi, inclusa anche l’Italia, da anni. Sul sito di LA7, la sua uscita contro il Professor Orsini.

