Il direttore di Rai 3 si dissocia dal Professor Orsini per le parole sui bambini ucraini

Franco Di Mare, direttore di Rai 3, ha scelto l’ANSA per dissociarsi completamente da quanto avvenuto durante l’ultima puntata di Cartabianca di Bianca Berlinguer. Oggetto dello scandalo è stato come sempre il professor Orsini, ospite della trasmissione andata in onda martedì sera su Raitre, che ultimamente condivide riflessioni alquanto impopolari.

Come ha reagito il direttore di Rai 3 sul Professor Orsini e le parole sui bambini ucraini

Un altro capitolo da aggiungere, dunque, rispetto a quanto riportato ieri. Andando più nello specifico Orsini aveva dichiarato che, pur essendo un liberale e uno strenuo difensore della democrazia, preferiva tutelare i bambini che possono essere felici anche in un regime di dittatura, ma non possono esserlo sotto le bombe. Parole che hanno scatenato ovviamente un grande polverone mediatico e che hanno innescato l’ira del direttore di Rai 3, Franco Di Mare.

Quest’ultimo ha deciso di mostrare tutto il suo disappunto su quanto affermato da Alessandro Orsini durante Cartabianca attraverso un comunicato stampa inviato all’ANSA. Di Mare ha parlato di affermazioni riprovevoli, non condivisibili e di cui ovviamente si prende la piena responsabilità il professor Orsini. Il direttore di Raitre ha voluto poi ribadire il concetto come la sua rete prenda chiaramente le distante da quanto detto.

Secondo Di Mare sia anche importante rivedere un po’ il format dei vari talk show, soprattutto viste le continue dichiarazioni piuttosto discutibili che avvengono al loro interno. Pur di fare share ci si spinge troppo a limite secondo Di Mare e questo può diventare pericoloso. Non è mancata la risposta piccata da parte di Bianca Berlinguer che è rimasta alquanto sorpresa dalle dichiarazioni del suo direttore avvenute senza aver parlato prima con lei.

Non condivide tra l’altro che un direttore si sia dissociato da una trasmissione della sua rete, anche perché a detta della presentatrice già in studio erano state prese le distanze dalle parole pronunciate da Orsini. Nessuno aveva condiviso quanto detto dal docente della LUISS. Insomma l’uscita di Franco Di Mare all’ANSA non è per niente piaciuta a Bianca Berlinguer, vedremo se ci saranno altre dichiarazioni a riguardo. Questo, mentre il Professor Orsini ha precisato il senso delle sue dichiarazioni su Facebook a proposito dei bambini in Ucraina.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.