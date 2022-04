Intransigente replica di Bianca Berlinguer ad Orsini sui bambini ucraini durante Cartabianca

Stanno girando meme e screenshot in merito ad una discussione che sarebbe andata in onda sulla RAI ieri sera, in riferimento ad uno scambio di vedute tra Bianca Berlinguer ed il Professor Orsini. Si torna a parlare di Cartabianca, dunque, dopo le polemiche della scorsa settimana che abbiamo analizzato sul nostro sito con il noto docente. Proviamo a ricostruire quanto accaduto, in modo che il discorso e la diatriba tra i due possa essere in qualche modo contestualizzata per chi ci ha capito poco sulla vicenda.

Bianca Berlinguer replica a tono al Professor Orsini sui bambini ucraini durante Cartabianca

Per analizzare meglio cosa sia avvenuto in diretta tv, la cosa migliore da fare è riportarvi il video originale della discussione, in modo da capire come abbia preso piede la discussione tra Bianca Berlinguer ed il Professor Orsini. A detta di quest’ultimo, infatti, i negoziati tra Russia ed Ucraina non possono essere lasciati nelle sole mani di Zelensky, definito tra le altre cose “incapace”. Con relative critiche politiche annesse.

A quel punto, Bianca Berlinguer ha fatto sapere che lo stesso Zelensky sia stato scelto democraticamente dal popolo ucraino e che le decisioni politiche del Paese spettino all’attuale governo in carica. A quel punto il Professor Orsini ha replicato con altrettanta fermezza, dichiarando di preferire bambini ucraini sotto dittatura, in riferimento alle recenti mosse di Putin, e non sotto le bombe. Insomma, è passato in pochi istanti da argomentazioni politiche a quelle umanitarie.

Bianca Berlinguer ha insistito sul fatto che sia da rispettare la volontà del popolo ucraino, mentre a detta del Professor Orsini non tutti darebbero la vita per difendere il Paese dal riconoscimento del Donbass. Uno scambio di vedute tra questioni umanitarie e politiche, legate a libertà e democrazia, che sicuramente farà discutere per giorni dopo l’ultima puntata di Cartabianca andata in onda martedì sera.

