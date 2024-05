Rilanciano Maria De Filippi morta dopo una malattia: nessun addio ad Amici e ‘Uomini e donne’

Periodo decisamente intenso per quanto concerne le voci sui personaggi famosi che sarebbero venuti a mancare, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte determinati post sui social ci parlano di Maria De Filippi morta in seguito ad una brutta malattia. Insomma, un modo per generare interazioni e per dare l’ultimo saluto alla storica conduttrice di trasmissioni come “Amici” ed “Uomini e Donne”, ma per fortuna non abbiamo riscontri sufficienti per temere il peggio su di lei.

Stanno rilanciando rumors Maria De Filippi morta dopo una malattia: smentito il presunto addio alla conduttrice di “Amici” e “Uomini e donne”

In particolare, occorre precisare che si tratti della seconda ondata di notizie false sul suo conto, dopo quelle che abbiamo esaminato a fine 2023 sul nostro sito. Non si capisce su quali basi si possano diffondere voci del genere, ma soprattutto sarebbe lecito aspettarsi azioni legali da parte di coloro che assistono personaggi famosi di questo calibro, affinché ci si possa mettere alle spalle una volta per tutte notizie false di questo tipo.

Già, perché non abbiamo solo amici e parenti in apprensione quando vengono a galla rumors del genere, ma anche gente comune che con il trascorrere degli anni ha imparato ad apprezzare chi è diventato famoso tramite la televisione. Del resto, è quello che è successo oggi a proposito delle mai confermate voci su Maria De Filippi morta dopo una malattia. Ribadiamo che non dobbiamo dare alcun addio a colei che ha dato vita a trasmissioni di grande successo come “Amici” e “Uomini e donne”.

Insomma, fate sempre molta attenzione alle fonti che si palesano davanti ai vostri occhi, visto che qualcuno oggi sta mettendo in giro voci insensate su Maria De Filippi morta dopo una malattia. Se amate il genere, potrete continuare a godervi “Amici” e “Uomini e donne” in futuro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.