L’origine delle voci su Romina Power morta per infarto e le ultime notizie sulla bufala di oggi

Risulta finalmente più chiara l’origine delle voci su Romina Power morta per infarto, analizzando parallelamente le ultime notizie sulla bufala di oggi. Purtroppo continuano a circolare sui social, a volte anche a distanza di un bel po’ di anni, le stesse notizie false che diventano sempre più virali. Finché ci saranno utenti che condivideranno post che non sono altro che bufale, queste non smetteranno di esistere.

Capiamo come nascono le indiscrezioni su Romina Power morta per infarto e le ultime notizie sulla fake news di oggi

Sostanzialmente, non si arresta la fake news di cui abbiamo iniziato a parlare nella giornata di ieri. Questa volta la fake news riguarda la morte di Romina Power. In genere sono soprattutto notizie di questo tipo a prendere piede sui social, diffondendosi con una certa celerità proprio per la costante condivisione. Non è la prima volta che, soprattutto su Facebook, troviamo post riguardanti la morte di Romina Power.

Come però spesso accade non si parla in maniera esplicita della scomparsa del personaggio in questione, ma si crea una didascalia ambigua con una sua foto che appunto lascia pensare alla morte. Vengono in genere riportati dei virgolettati, proprio come nel caso della fake news sulla morte di Romina Power, che però possono essere facilmente fraintesi. Il post riguardante l’ex moglie di Al Bano Carrisi non è nuovo su Facebook, anzi è di qualche anno fa, ma puntualmente viene riproposto per acciuffare qualche interazione in più.

Sono insomma delle fake news che vengono riproposte in maniera ciclica per attirare nuovamente gli utenti in questa trappola e garantire più visualizzazioni su un post ormai datato. Nel caso di Romina Power si parla di infarto improvviso dovuto ad una trombosi polmonare, un lutto devastante. La frase così scritta è chiaramente ambigua, in molti hanno pensato proprio alla morte di Romina Power.

Invece si tratta di una vecchia intervista rilasciata da Romina, di ormai qualche anno fa, in cui parla della scomparsa di una sua amica, avvenuta all’improvviso. Il giochetto utilizzato per attirare quanti più like possibile è sempre lo stesso, avvalendosi di quegli utenti che non approfondiscono mai la notizia e si soffermano su frasi ad effetto create proprio per ingannarli.

Attenzione quindi se notate soprattutto su Facebook questo vecchio post riguardante Romina Power, non lasciatevi ingannare dalla didascalia che parla di morte. Insomma, adesso dovrebbe essere più chiara l’origine delle voci su Romina Power morta per infarto e le ultime notizie sulla bufala di oggi.

