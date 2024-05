Tra Romina Power morta per infarto e ritorno con Al Bano Carrisi: bufale ed ultime notizie di oggi

Anche oggi 27 maggio tocca fare i conti con svariate fake news sui social, visto che stanno prendendo nuovamente piede alcuni post su Romina Power morta per infarto, fino ad arrivare al possibile ritorno con Al Bano Carrisi. Quasi a voler richiamare la scena di un film di Checco Zalone, qualcuno ironizza sulla coppia che avrebbe superato i problemi del passato, ma le cose non stanno così. Al netto di alcune collaborazioni lavorative e di rapporti umani con il tempo migliorati, tutti i post che accentuano la cosa vanno fuori dalla realtà.

Si spazia tra Romina Power morta per infarto e ritorno con Al Bano Carrisi: tante fake news con le ultime notizie di oggi

C’è poi il tormentone su Romina Power morta per infarto. Non è la prima volta che in rete prendono piede post acchiappaclick sul loro conto, sconfinando come oggi nel mondo delle bufale. Vedere per credere quanto riportato poche settimane sul nostro sito per smentire alcune voci sulle condizioni di salute del cantante. I post su di lei, invece, circolano addirittura dal 2021 e gravitano attorno al fantomatico annuncio sull’infarto che l’avrebbe stronaca in modo improvviso. Con tanto di utilizzo del solito termine “addio“.

Per fortuna le cose non stanno così. I rumors su Romina Power morta sono assolutamente inventati, in quanto viene utilizzata una vecchia intervista rilasciata in tv dalla diretta interessata, durante la quale parlò della prematura scomparsa di una sua amica. Un evento tremendo per lui, assolutamente improvviso ed inatteso, che in modo poco bello oggi viene sfruttato da chi alimenta il solito acchiappaclick.

Smettiamola, dunque, coi contenuti su Romina Power morta per infarto, o sul suo possibile ritorno con Al Bano. Le ultime notizia di oggi sul loro conto non confermano le indiscrezioni ed il contenuto di post votati al clickbait, come sempre più spesso capita sui social qui in Italia.

