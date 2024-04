Albano Carrisi sta male a detta di Romina Power, ma le ultime notizie nascono dal nulla

Le voci riguardanti Albano Carrisi ci rimandano al classico pesce d’aprile che sa di bufala, visto che gira un video su YouTube secondo cui Romina Power, sua compagna storica, avrebbe annunciato pubblicato un qualcosa di preoccupante. Per farvela breve, le ultime notizie sul cantante vanno in direzione differente, motivo per il quale invitiamo tutti a prestare attenzione ad alcuni contenuti che potrebbero iniziare a circolare anche sui social durante la giornata di lunedì.

Albano Carrisi sta male secondo Romina Power: fake news con le ultime notizie su di lui

Del resto, abbiamo avuto modo di osservare anche in passato che il personaggio in questione riesca in qualche modo a fare rumore. Siamo partiti da alcune uscite evitabili sul vaccino Covid, come riportato a suo tempo con un altro articolo, fino ad arrivare a specifiche dichiarazioni relative alla Russia. Insomma, chi ha creato il filmato in questione ha ragionato sul fatto che Albano Carrisi riesca sempre e comunque ad attirare l’attenzione del pubblico qui in Italia. E così è stato anche in questo frangente, come abbiamo osservato nelle ultime ore.

Come se non bastasse, il video usa un titolo incentrato su Romina Power in lacrime nell’annunciare che Albano Carrisi stia male. Tuttavia, avviando la sua riproduzione si scopre che in realtà le immagini in questione siano incentrate su argomenti molto diversi, a testimonianza del fatto che sia stato inventato tutto. Insomma, una bufala bella e buona, visto che i canali social del cantante e le principali agenzie di stampa che operano in Italia per fortuna non hanno trattato l’argomento a cavallo di Pasqua e Pasquetta.

Si va oltre il solito pesce d’aprile, ma anche il contenuto acchiappaclick che di tanto in tanto affrontiamo anche noi, in quanto le ultime notizie su Albano Carrisi sono al 100% una bufala. Romina Power non ha parlato di lui di recente, stando a quello che ci risulta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.