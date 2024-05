Il caso “frocia**ine”: quando i giornali si limitano a “riportare”, ma non a dare fonti certe.

Mille conferme da “fonti concordanti” e “vescovili”, ma nessuna certezza. Il calcio di inizio lo lancia Dagospia, col suo “Dagoscoop” sulla “frase del Papa”.

Frase che pare uscita da una commedia scollacciata anni ’80. Ovviamente, i giornali ci sono andati a nozze, ancor prima di verificare. Verifica è arrivata ma dopo, ed è ancora in corso, insomma NON SI SA ANCORA NULLA.

Ma ormai il circo è iniziato e giornali, influencer e commentatori sono tutti pronti con tastiera alla mano ad ergersi PALADINI contro una frase che AL MOMENTO non si sa nemmeno se è stata pronunciata.

Precisiamo si da ora che se poi verrà fornita una prova non cambierà il fatto che ci siete INDIGNATI prima di avere le prove di qualcosa. Bisogna verificare e poi ci si può indignare.

Il caso “frocia**ine”: si rincorrono le voci sulla frase del Papa

“Guardate: c’è già un’aria di frocia**ine in giro che non fa bene. C’è una cultura odierna dell’omosessualità rispetto alla quale chi ha un orientamento omosessuale è meglio che non sia accolto” in seminario perché “è molto difficile che un ragazzo che ha questa tendenza poi non cada perché vengono pensando che la vita del prete li possa sostenere ma poi cadono nell’esercizio del ministero”.

Riporta AdnKronos come possibile trascrizione dell’incontro a porte chiuse citato da Dagospia, un’espressione colorita all’interno di un lungo discorso relativo alla Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, testo chiave del sacerdozio che al momento esclude le persone omosessuali dallo stesso.

Ci sono varie correnti che tengono il dibattito aperto nella Chiesa, tra chi manterebbe il divieto e chi lo rilascerebbe volentieri per chi comunque è pronto a rispettare gli obblighi di celibato.

Non aiutano i tentativi di limitare i casi di abusi limitando l’omosessualità, soluzione che dimostra la sua inefficacia considerando i casi di abusi anche nei confronti di donne e bambine.

C’è una posizione della chiesa, e ci sono mille conferme dal sapore di vox populi.

Non sappiamo quanto Vox Dei però, e non siamo in grado di verificare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.