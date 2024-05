Ennesime uscite su Marcella Bella morta: ultime notizie sulla malattia che non esiste oggi

Registrimo ancora una volta uscite su Marcella Bella morta, in relazione alle ultime notizie sulla malattia che non esiste oggi 27 maggio. Si sta diffondendo sul web la notizia della morte di Marcella Bella, una fake news nata dal solito titolo ingannevole che non lascia scampo ad altre interpretazioni. Parliamo del comune escamotage che utilizzano alcuni blog per avere maggiori interazioni e chiaramente più visibilità, puntando quindi su un titolo ad effetto, alquanto ambiguo, che fa pensare alla scomparsa di un personaggio famoso.

Smentiamo nuovamente rumors su Marcella Bella morta: focus sulle ultime notizie riguardanti la malattia che non esiste oggi

Per farvela breve, è la quarta volta che affrontiamo tematiche simili sul nostro sito, come si può notare dall’ultimo approfondimento. Questa volta è toccato a Marcella Bella finire in questo calderone delle fake news, scatenato proprio dal titolo che parla di addio a Marcella Bella con l’Italia in lacrime per il talento nostrano andato via da un giorno all’altro.

Parole che, chiunque si sofferma a leggere, inevitabilmente lasciano pensare alla morte di Marcella Bella. Invece non è assolutamente così, perché all’interno dell’articolo si parla della carriera della cantante italiana e della sua decisione che ha preso da qualche anno e che la vede lontana dall’Italia. In poche parole Marcella Bella non abita più nel nostro Paese, ma si è trasferita alle Isole Baleari con il marito Mario Merello.

Da un po’ di tempo la famosa cantante degli anni Settanta ha deciso di trasferirsi in questo piccolo posto di mare che, come lei stesso ha dichiarato, le ricorda molto la sua Sicilia. Come visto l’articolo parla di una scelta di vita presa da Marcella Bella, ormai settantenne, per godersi in serenità e libertà la sua vita.

Dal titolo invece si pensa immediatamente alla morte di Marcella Bella e chiaramente qualcuno ha iniziato a diffondere la notizia sui social dando via libera ad una nuova fake news. Bisogna, come sempre, fare attenzione a tutto quello che si legge sul web, proprio perché spesso si viene tratti in inganno, soprattutto se non si approfondisce una notizia.

Titoli di questo genere sono fuorvianti ed alimentano la cattiva comunicazione. Marcella Bella quindi non è scomparsa, anzi si sta godendo al meglio la vita in uno dei posti più belli del mondo. Dunque, stop ai rumors su Marcella Bella morta, in relazione alle ultime notizie sulla malattia che non esiste oggi.

