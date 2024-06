A quanto pare oggi stanno dando per morta Alessandra Canale dopo una malattia, ma si tratta solo dell’ennesimo fraintendimento di questo 2024. Attenzione alla notizia della morte di Alessandra Canale che sta circolando in queste ultime ore sul web e che è il risultato del solito titolo truffa che inganna molti utenti meno attenti.

Oggi danno per morta Alessandra Canale dopo una malattia: ennesimo fraintendimento

Vicenda che ha analogie con quella tratta la scorsa settimana, a proposito di Pinuccia di “Uomini e donne”. Questa volta è toccato alla storica annunciatrice della Rai ritrovarsi ad essere protagonista di un titolo alquanto ambiguo che lascia pensare alla sua scomparsa. In poco tempo sul web è circolata questa bufala sulla morte di Alessandra Canale, con tanti utenti che non hanno badato al contenuto dell’articolo contribuendo quindi alla diffusione di una fake news.

Il trucco ormai è sempre lo stesso, ma bisogna parlarne per mettere in guardia i vari utenti su questi titoli acchiappaclick. In poche parole si gioca su frasi del tipo “purtroppo non c’è stato nulla da fare” o il più classico “addio” accostato al nome del soggetto in questione. Chi ovviamente si sofferma solo su questo titolo, inevitabilmente penserà alla morte di Alessandra Canale.

Non è assolutamente così, la storica annunciatrice della Rai sta bene e continua a vivere la sua vita lontana dal piccolo schermo, dopo che per circa trent’anni è stato un volto storico della TV di Stato. Approfondendo infatti l’articolo con questo titolo assolutamente ingannevole, si parla semplicemente proprio della lontananza da parte di Alessandra Canale dal mondo della TV.

L’addio è quindi riferito all’ormai abbandono della sua storica carriera, anche perché ormai il ruolo di annunciatrice è stato completamente debellato dalla Rai. Chiaro quindi come il trucco adottato da questi siti web sia sempre lo stesso, per cercare di accalappiare quanti più utenti possibili attraverso un titolo ad effetto, ma non facendo altro che aumentare la possibilità che si diffondano notizie false.

Questa volta a finire in questo vortice è stata la morte di Alessandra Canale, ovviamente un clickbait al quale però hanno creduto parecchi utenti, facendo diventare questa notizia molto virale. Approfondire la fonte di una notizia è sempre la prima regola fondamentale contro le fake news.vDunque, smettiamola subito di dare per morta Alessandra Canale dopo una malattia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.