Causa morte Generale Claudio Graziano di Fincantieri: sulla moglie Marisa Lanucara tesi frettolose

Stanno prendendo piede già mille post a proposito della causa della morte del Generale Claudio Graziano, noto a molti per essere il presidente di Fincantieri. Nello specifico, nella mattinata di lunedì buona parte degli addetti ai lavori hanno menzionato quanto accaduto pochi mesi fa alla moglie Marisa Lanucara, nonostante si tratti per forza di cose di tesi frettolose. Proviamo a fare il punto della situazione in merito alle prime informazioni trapelate oggi 17 giugno per il pubblico.

Calma e prudenza su causa morte del Generale Claudio Graziano di Fincantieri: tesi sulla moglie Marisa Lanucara al momento frettolose

Come abbiamo osservato lo scorso fine settimana a proposito del figlio di Elena Martelli, basta davvero poco sui social per alimentare notizie tutte da verificare. Occorre pazienza e rispetto verso coloro che in queste ore stanno affrontando una grave perdita. Nel momento in cui si parla della possibile causa morte del Generale Claudio Graziano, volto che tutti accostiamo a Fincantieri, è inevitabile concentrarsi anche sulla moglie Marisa Lanucara, ma ciò non toglie che al momento della pubblicazione del nostro pezzo, si tratti di tesi frettolose.

I due non avevano figli e, come riporta ANSA, al momento l’ipotesi più accreditata è che il Generale possa aver deciso di togliersi la vita. Già, perché Marisa Lanucara ha perso la vita pochi mesi fa e fonti vicine al Generale Claudio Graziano riportano che l’uomo in questa finestra temporale non abbia mai del tutto elaborato il lutto. A maggior ragione, pensando che il nucleo di questa famiglia non sia esteso.

Tuttavia, tocca ricordare a tutti che si tratti appunto di “ipotesi” e che per ora ogni conclusione “certa e definitiva” sia poco rispettosa nei confronti di questa figura. Solo nei prossimi giorni, infatti, avremo le idee più chiare a proposito della causa morte del Generale Claudio Graziano di Fincantieri, con un chiaro riferimento alle eventuali correlazioni con la scomparsa della moglie Marisa Lanucara.

